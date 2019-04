13 Entlein auf Basler Polizeiposten geschlüpft

Über tierische Einsätze berichtet die Polizei am liebsten. Mit Nachrichten, die positiv fürs Gemüt sind, kann man bei der Bevölkerung gut punkten. Und seit auch die Kantonspolizei Basel-Stadt auf Social Media unterwegs ist, ist tierischer Content umso wertvoller.

Am Mittwoch sind nun auf dem Balkon der Polizeiwache Clara im Kleinbasel 13 Entlein geschlüpft, die eine Entenmama dort ausgebrütet hat. Die Polizei veranlasste umgehend die Rettung der «Bibeli» durch die Feuerwehr. Diese hat die Entenfamilie in die Langen Erlen gebracht, «wo sie nun in Sicherheit aufwachsen können», wie die Polizei auf Facebook schreibt. Ente gut, alles gut.

