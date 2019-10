17-Jähriger in Wohnung von Bande überfallen

Ein 17-Jähriger wurde am Montagabend in seiner Wohnung im Basler Gundeldingerquartier von drei Unbekannten überfallen und ausgeraubt. Wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, drangen drei zum Teil vermummte junge Männer um ca. 22 Uhr die unverschlossene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Gundeldingerstrasse und schlugen auf den 17-Jährigen ein.

In der Folge durchsuchten sie sein Zimmer und raubten ihm diverse Wertsachen und Gegenstände. Anschliessend flüchteten sie mutmasslich in Richtung Zwinglihaus. Das Opfer alarmierte sofort die Polizei, eine sofortige Fahndung blieb aber erfolglos.

(lha)