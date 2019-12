20 Vermummte stürmen «sexistischen Anlass»

Der vom Solothurner Financier Peter Buser (82) initiierte Anlass mit dem an ein Nietzsche-Zitat angelehnten Titel «Ein Spielzeug sei das Weib dem Manne» warf bereits im Vorfeld hohe Wellen. Die SP-Frauen und die Juso Basel-Stadt forderten gar die Absage des «sexistischen» Symposiums.

Umfrage Finden Sie gut, dass Aktivisten eine angeblich sexistische Veranstaltung stören? Ja, der Anlass ist nicht zeitgemäss.

Nein, das Verstösst gegen Meinungsfreiheit.

Weiss nicht.

Am Samstagnachmittag, 7. Dezember sabotierten «Vermummte» die Podiumsdiskussion, so Nietzsche-Verehrer Buser zu 20 Minuten. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt, seien gegen 13.30 Uhr rund 20 Personen ins Naturhistorische Museum, in dessen Aula die Gesprächsrunde stattfand, eingedrungen und protestierten. Schliesslich hätten sie das Gebäude wieder verlassen.

Aktivist löste Fehlalarm aus

Einer der Protestierenden löste einen Fehlalarm aus, worauf das Gebäude evakuiert wurde und die Feuerwehr ausrückte. Vor dem Museum hätten zivile Polizisten elf Personen kontrolliert und deren Personalien aufgenommen. Das Museum habe Anzeige wegen Hausfriedensbruch eingereicht.

Laut Polizeisprecher Martin Schütz sei es kein Zufall, dass zu gegebener Zeit zivile Beamte vor Ort waren. «Wir wussten natürlich auch, dass hier eine Veranstaltung stattfinden würde, die nicht allen gleichermassen gefällt», sagt er. Über den genauen Ablauf der Ruhestörung könne er aber keine Angaben machen, da es sich um eine private Veranstaltung gehandelt habe.

«Habe schon Schlimmeres erlebt»

Veranstalter Buser schildert 20 Minuten den Protest: «Auf einmal wurde die Türe aufgerissen und es kamen Krawallanten hereingestürzt.» Die maskierten Personen hätten ein Transparent hochgehalten und etwas verlesen. «Ich konnte es aber nicht lesen oder verstehen», so Buser. «Wir haben die Aktion eher belustigt zur Kenntnis genommen. Alle Teilnehmer des Podiums haben schon Schlimmeres erlebt.»

Der Anlass mit «gewichtigen Experten» sei ausgesprochen erfolgreich verlaufen, sagt Buser. «Ich habe zahlreiche positive Rückmeldungen der Teilnehmer erhalten.» Obwohl die Protestierenden vor dem Gebäude wohl einige Besucher verängstigt hätten, sei der Saal dennoch gut besucht gewesen.

Juso erfreut über Zeichen

Doch wer steckte hinter den Masken? Nino Russano, Präsident der Juso Basel-Stadt, sagt: «Wir haben nichts mit der Störungsaktion zu tun.» Er erklärt aber: «Grundsätzlich sind wir erfreut darüber, dass ein Zeichen gegen diese Veranstaltung gesetzt wurde.» Den Brandmelder auszulösen, halte er aber nicht für nötig.

Anna Holm von der Juso Baselland fügt an: «Wir haben im Vorfeld der Veranstaltung inhaltlich Gegenposition bezogen, um aufzuzeigen: Wir sind auch da. Denn wir überlassen den Diskurs nicht dieser von einem rückständigen Menschenbild geprägten Position.» Holm betont: Die Art der Störung entspreche aber nicht dem Stil der Juso.

«Hälfte der Bevölkerung wird beleidigt»

Grossrätin Michela Seggiani von den SP-Frauen sieht es durchwegs positiv, dass gegen die «frauenfeindliche Veranstaltung» demonstriert wurde. «Museen gehören der Bevölkerung und es ist nicht in Ordnung, wenn darin die Hälfte der Gesellschaft beleidigt wird», sagt sie.

Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne), die das Symposium im Vorfeld als nicht zeitgemäss bezeichnete, konnte am Sonntag nicht für eine Stellungnahme erreicht werden.

Gemäss «Basler Zeitung» habe das Podium, entgegen der Aussage von Buser, nicht viele Besucher angelockt.

(obr)