22-jähriger Lambo-Raser wird zum Künstler

Noch am Mittwoch war es ein ganz gewöhnlicher Schaden an der Mauer des Tinguely-Museums in Basel. Offensichtlich von einem Auto verursacht. «Heute morgen habe ich mit Freude festgestellt, dass ein anomymer Guerilla-Künstler, das vermute ich zumindest, die Unfallstelle zu Kunst umfunktioniert hat» , schreibt Leser Luba am Donnerstag.

«Lambo on Wall» heisst das Werk des unbekannten Künstlers, das nun mit goldenem Rahmen versehen wurde. Bekannt hingegen ist der eigentliche Urheber des Werks: Es ist der 22-jährige Lenker des Lamborghinis, der in der Nacht auf den 1. Juni mit seinem Supersportwagen von der Polizei flüchten wollte und schliesslich in der Grenzacherstrasse in einer Mauer parkierte. Der junge Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und hatte keinen gültigen Fahrausweis.

Museum war es nicht

Auf seiner Flucht hinterliess er zahlreiche Schäden. Noch ist nicht bekannt, ob diese ebenfalls gerahmt wurden. Seine Irrfahrt führte unter anderem durch die Solitude-Promenade beim Tinguely-Museum wo er dann nach einem Intermezzo mit der Mauer auf die Grenzacherstrasse gelangte, wo die Flucht nach ein paar Hundert Meter auf der Gegenfahrbahn wiederum in einer Mauer zu Ende war.

Das Tinguely-Musuem hatte vom neuesten Kunstwerk in seiner Sammlung am Donnerstagmorgen noch keine Notiz genommen. Sprecherin Isabelle Beilfuss versicherte aber, dass das Museum damit nichts zu tun habe.

(lha)