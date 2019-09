31-Jähriger eröffnete Feuer auf zwei Männer

Der Vorfall ereignete sich am 22. Juni gegen 23 Uhr in der Brombacherstrasse in Basel. Der Täter sei zwei mazedonischen Staatsangehörigen im Alter von 29 und 25 Jahren gefolgt und habe unvermittelt das Feuer auf sie eröffnet, schreibt die Basler Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung vom Donnerstag.

Der ältere Mazedonier wurde gemäss übereinstimmenden Zeugenaussagen am Bein getroffen. Er musste ins Spital gebracht und operiert werden, so die Staatsanwaltschaft. Sein jüngerer Begleiter konnte indes unverletzt entkommen.

Mann in Basel durch mehrere Schüsse verletzt

Mutmasslicher Schütze in Haft

Während dem Täter zunächst die Flucht gelang, wurde Sonntag ein Verdächtiger von der Baselbieter Polizei in Münchenstein festgenommen. Es handelt sich um einen 31-jährigen Schweizer, so die Staatsanwaltschaft.

Der Verdächtige kennt die Opfer, wie es weiter heisst. Die Hintergründe der Tat seien aber noch unklar und würden von der Kriminalpolizei untersucht. Der Tatverdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen.

(las)