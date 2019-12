40 Kunden steckten eine Stunde in Parkhaus fest

Marco Stettler zeigt sich gegenüber Telebasel genervt. Am ersten Adventssonntag traf sich der 57-Jährige mit Freunden zum Brunch. Danach hatte er vor, schnell weiter zu gehen, um seinen Sohn abzuholen. Doch so schnell wie geplant, kam er dann doch nicht mehr aus dem Parkhaus des Drachen-Centers der Migros am Bankverein in Basel.

Umfrage Ist bei Ihnen schon mal eine Schranke nicht aufgegangen? Ja, aber das hat sich dann sofort erledigt.

Ja, und ich musste fast genau so lange ausharren.

Nein, zum Glück noch nie.

Schon auf dem Weg zu seinem Auto sei ihm eine Schlange aufgefallen. Gegenüber dem Regionalsender sagt er: «Ich dachte, da hat jemand sein Ticket nicht bezahlt». Es habe sich dann aber herausgestellt, dass die Schranke aufgrund einer technischen Störung nicht mehr funktionierte.

Kinder schrien

Die Service-Mitarbeiterin an der Gegensprechanlage habe zunächst noch einmal die Schranke geöffnet, um ein Auto durchzulassen, danach habe sie «dicht» gemacht, erzählt der Leser-Reporter gegenüber Telebasel. Sie habe vermutet, dass die Leute ihr Ticket nicht bezahlt hätten. «Eine Unverschämtheit», findet Stettler. Später habe sie dann behauptet, die Schranke liesse sich von ihrem Posten aus aufgrund einer technischen Störung nicht mehr öffnen.

Die Luft sei sprichwörtlich dünn geworden, denn nach 30 Minuten hätten bereits rund 40 Autos in der Schlange gewartet – alle mit laufendem Motor. Durch die Tiefgarage hätte es wild gehupt und Kinder hätten geschrien. Auch die Kunden und die Service-Dame hätten sich nicht beruhigt. «Das ist Freiheitsberaubung», meinte einer. Die Frau habe gefordert, sie nicht mehr anzurufen. «Es wird schon noch jemand kommen», habe sie gesagt. Zudem solle sie gesagt haben, sie hätte Besseres zu tun und sich nicht mehr gemeldet.

«Niemand sagte uns, wie lange wir ausharren müssen»

Stettler reichte es, er habe die Polizei gerufen. Doch auch die konnte ihm nicht helfen, da sie auf privatem Grundstück – die Tiefgarage gehört der Migros – nicht zuständig sei. Gleichzeitig habe die Stimmung unter den Wartenden langsam zu eskalieren gedroht: «Die Leute suchten schon nach Werkzeugen, um die Schranke zu demontieren. Andere wollten sie einfach abreissen, entschieden sich dann aber um, weil wer soll dann den Schaden bezahlen?», beschreibt Stettler die Situation.

Nach fast einer Stunde sei die «Freiheitsberaubung» dann vorbei gewesen. Plötzlich und ohne Vorankündigung sei die Schranke aufgegangen. Stettler regt sich über die Kommunikation auf: «Niemand hat uns Informationen gegeben und uns gesagt, wie lange wir noch ausharren müssen.»

Schranke via Securitas öffnen lassen

Migros-Sprecher Morizt Weisskopf erklärt den Vorfall auf Anfrage von Telebasel so: «Das erste Fahrzeug der Kolonne hatte bei der Schranke kein Ausfahrtticket bei sich und wendete sich deshalb via Gegensprechanlage an die Securitas.» Nur während den Filialöffnungszeiten gehe die Gegensprechanlage zum Kundendienst, ausserhalb der Öffnungszeiten würden allfällige Probleme automatisch an die Securitas geleitet.

«Sieben Minuten nachdem der Anruf einging, konnte die Schranke geöffnet werden», so Weisskopf. Das Problem: In der Zwischenzeit waren die Tickets der restlichen Autos in der Kolonne abgelaufen. «Die restlichen Autofahrer mussten in der Folge entweder das Ticket erneut entwerten oder über die Gegensprechanlage die Schranke via Securitas öffnen lassen», erklärt Weisskopf.

Eine halbe Stunde später sei ein Mitarbeiter des technischen Dienstes vor Ort gewesen und habe die Schranken permanent geöffnet.

(mhu)