Einbrecher (72) war mit 15 Identitäten unterwegs

Als die Mitarbeitenden der Eidgenössischen Zollverwaltung in der Nacht in Bättwil SO patrouillierten, fiel ihnen eine männliche Person auf. Beim Versuch, den älteren Herrn anzuhalten und ihn zu kontrollieren, ergriff dieser laut Polizeimeldung die Flucht. Es gelang den Polizisten jedoch, den Mann nach einer kurzen Verfolgungsjagd anzuhalten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich beim 72-jährigen Deutschen um einen gesuchten Einbrecher handelt, der zur Verhaftung ausgeschrieben war. Er wird verdächtigt, in der Schweiz mehrere Einbrüche begangen zu haben. Dabei trat er mit 15 verschiedenen Identitäten auf.

Im Rucksack des Mannes stellte die Polizei mehrere Einbruchsgegenstände fest. Er wurde der Kantonspolizei Solothurn übergeben.

(doz)