90 Prozent einer wichtigen Käferart sind weg

In den letzten 20 Jahren sind 90 Prozent der seltenen und geschützten Erdbockkäfer rund um Basel verschwunden. Zu diesem Schluss kommt eine Langzeitstudie der Universität Basel, die 13 Standorte im Dreiland untersucht hat. Das ist gravierend, weil von vom Erdbockkäfer auch auf die Bestände anderer Arten rückgeschlossen werden kann, so die Forscher. Sie befürchten, dass dies mit einer «dramatischen Abnahme» der Artenvielfalt einhergehe, wie Studienleiter Dirk Baur gegenüber dem «Regionaljournal Basel» von SRF sagt.

Umfrage Was halten Sie von den Ergebnissen der Studie? Ich finde es sehr beunruhigend. Wir sollten mehr acht auf die Natur geben.

Es ist zwar Schade, aber unumgänglich. Die Tiere werden sich anpassen müssen oder aussterben.

Mir ist das egal.

Insekten wie der Erdbockkäfer würden wichtige Leistungen für das Ökosystem erbringen, so Baur weiter. Dazu gehörten die Bestäubung von Obst und Gemüse, die Auflockerung des Bodens sowie die Reduktion von Schädlingspopulationen. Mit dem Rückgang der Artenvielfalt würden diese Leistungen «schleichend abgebaut», warnt er.

Schuld ist der Mensch

«Es ist immer der Mensch, der den Käfer vertreibt», mahnt Baur im «Regionaljournal». Als hauptverantwortlich für das Verschwinden der Art sieht er die intensive Landwirtschaft. So würden intensive Düngung und der Einsatz von Herbiziden den Tieren zusetzten. Am Rheinbord werde der Käfer durch die intensive Freizeitnutzung vertrieben. In Allschwil BL sei er durch eine Überbauung bedroht.

Gemäss Informationen der Stadtgärtnerei Basel-Stadt wurde der Bestand der Art am Rheinbord der Stadt im Jahr 1988 auf knapp tausend Exemplare geschätzt. Im Jahr 2004 seien erstmals keine der Tiere mehr gefunden worden. Ein Aussterben sei zu befürchten. Zudem müsse man davon ausgehen, dass die flugunfähige Art ihr altes Territorium nicht von anderen Gebieten aus wiederbesiedeln kann.

(las)