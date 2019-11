«Das sind unprofessionelle Bastarde»

Die Deutschrap-Superstars RAF Camora und Bonez MC hätten am Samstag in der St.-Jakobshalle bei Basel auftreten sollen. Verkauft waren an die 9000 Tickets. Doch wegen fehlender Bewilligung wurde das Konzert am Vorabend abgesagt. Nun müssen die Basler Behörden einen Shitstorm über sich ergehen lassen.

«Basel hat mein Herz gebrochen», schreibt ein User auf Instagram. Das Ticket zum Konzert sei ein Geburtstagsgeschenk gewesen. In den Hunderten von Kommentaren greifen einige Fans auch zu nicht druckreifer Sprache und schrecken auch vor diffusen Drohungen nicht zurück. «Basel wird noch in Flammen stehen», schreibt ein User.

«Extrem peinlich»

Auch 20-Minuten-Leser haben wenig Verständnis für die Absage des Konzerts. «Extrem peinlich für Basel. Jetzt kann ich absolut verstehen, wieso jedes Konzert in Zürich durchgeführt wird», schreibt einer. «Tragisch, meine Söhne freuten sich schon ewig auf dieses Konzert. Einer hat sich schon langfristig dafür freigenommen», meint ein anderer.

Wenige stützen den Entscheid, das Konzert abzusagen. «Stell dir vor, es wäre etwas passiert und man hätte sich über die Verordnung hinweggesetzt», argumentiert eine Leserin. «Wenn der Veranstalter die erforderlichen Nachweise nicht bringen kann, kann die Behörde auch nichts tun», so ein Leser.

Rapper giessen Öl ins Feuer

RAF Camora verspricht auf Instagram, dass er das Konzert nachholen will. Im gleichen Post in seiner Story spricht er auch von Geschlechtsverkehr mit den Müttern der Behörden und bezeichnet die Verantwortlichen als «unprofessionelle Bastarde».

Weil das Konzert offenbar wegen den Brandschutzbestimmungen gekippt wurde, postete Bonez MC auf Instagram ein Bild von sich, auf dem er auf der Bühne in Flammen steht. «Was für Brandschutz?» fragt er, sehr zur Freude seiner Follower. Der Post wurde über 108'000 mal geliked.

Bonez kam doch noch

Trotz der aufgeheizten Stimmung mussten nicht alle Fans komplett leer ausgehen. Wie Telebasel schreibt, trat Bonez MC im Chocolate Club in Basel auf, allerdings vor 300 statt 9000 Zuschauern und ohne RAF Camora.

