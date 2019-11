Abgesagtes Rap-Konzert war wohl überbucht

Nachdem das Konzert von RAF Camora und Bonez MC in Basel am Wochende kurzfristig abgesagt wurde, sind die Fans wütend und enttäuscht. Das Erziehungsdepartement Basel-Stadt, das die Halle bespielt, und die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, die die Halle abnehmen muss, schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

Der versenkte Rap-Event wird zum Politikum. Noch am Samstag versandte Grossrat Joel Thüring (SVP) eine Interpellation mit elf Fragen an die Kantonsregierung. Er will wissen, was die genauen Gründe für die Absage sind und wer alles an der Entscheidung beteiligt war.



Zudem befürchtet der Grossrat einen Image-Schaden für den Standort Basel-Stadt. Dies stösst ihm vor allem darum sauer auf, weil die Halle erst kürzlich für 115 Millionen Franken saniert wurde, wovon man sich eigentlich eine positive Ausstrahlung erhofft hat und nicht ein PR-Debakel.

«Über die Wortwahl kann man reden, aber wir verstehen, dass die Fans wütend sind», sagt ED-Sprecher Simon Thiriet, zum Shitstorm, der auf Social Media tobt. Sie hätten allen Grund dazu. Man habe «bis zum letzten Moment alles versucht» und müsse nun klären, ob ein Ersatzkonzert organisiert werden könne. Ansonsten müssten die Tickets zurückerstattet werden.

Versicherung hatte das letzte Wort

«Die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung muss die Halle für jede Veranstaltung freigeben», so Thiriet. Denn die Halle steht auf Baselbieter Boden. Im Fall des Konzerts sei diese Freigabe wegen Brandschutzbestimmungen nicht erfolgt, erklärt er.

Wieso genau die Gebäudeversicherung das Okay verweigerte, wisse man beim ED nicht. Er vermutet, dass es mit der Anzahl von Personen in der Halle zu tun haben könnte, obwohl ein Konzert von Mumford & Sons im Mai «ähnliche Dimensionen» gehabt habe. «Wir hätten 700 Feuerwehrleute in die Halle gestellt, wenn wir das Konzert dann hätten durchführen können», sagt Thiriet. Die Absage sei für den Kanton ein «Supergau».

Konzert hätte stattfinden können

Die Gebäudeversicherung (BGV) bedauert gemäss einer Medienmitteilung vom Sonntag die Absage des Konzerts. Sie hält aber fest, dass es hätte stattfinden können, wenn die obersten 17 Reihen der Halle für das Publikum gesperrt gewesen wären.

So, wie es geplant war, wären diese Reihen aber benötigt worden, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst. «Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass im Brandfall sämtliche Personen, die Halle hätten verlassen können, bevor die Zuschauerbereiche verraucht wären», sagt BGV-Sprecherin Cristina Aniceto.

Wurde der Event überbucht?

Konkret heisst das, dass nur elf der insgesamt 28 Sitzreihen auf den grossen Seitentribünen hätten benutzt werden dürfen. Das ist weniger als die Hälfte der über 6000 Sitzplätze. Wie stark sie ausgebucht waren, konnte am Sonntag nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Stehplätze zwischen Bühne und Tribüne wurden bei den Sicherheitsbedenken nicht erwähnt.

Hätte es das ED wissen müssen? Bereits im Juni 2018 sei ein Nutzungsverbot für die obersten 17 Reihen bei Konzerten verfügt worden, teilt die BGV weiter mit. Bis zum 30. September 2019 sei es noch möglich gewesen, eine Ausnahmebewilligung einzuholen, sofern temporäre Massnahmen die Sicherheit gewährleisteten – beim geplanten Konzert am 23. November nicht mehr. Überdies zeigt sich die Versicherung «erstaunt» darüber, dass man beim ED nicht wisse, wieso sie habe intervenieren müssen.

(las)