«Neun Stunden am Tag, bei Schnee und Regen»

«Lieber Riehener, er ist wieder da!», schreibt Jeanine Wallace aus Riehen BS freudig in der Facebook-Gruppe der Gemeinde. «Er» ist Akkordeon-Spieler Marian Lungu (51), der meistens im Dorfzentrum der Gemeinde auf seinem Instrument spielt.

Umfrage Wie stehen Sie zu Strassenmusikern? Ich finde Sie super. Sie bringen Leben dahin, wo sie spielen.

Ich bin wählerisch. Wenn sie gut sind, mag ich sie. Sonst nicht so.

Ich will meine Ruhe und mag sie nicht.

Ich weiss es nicht.

Vor ein paar Tagen sei er aufgrund gesundheitlicher Beschwerden plötzlich für etwa zwei Wochen abwesend gewesen, erzählt Wallace. Nachdem er wieder zurück war, habe sie das Gespräch mit Lungu gesucht und herausgefunden, «dass sein Instrument sehr angegriffen ist und wohl nicht mehr lange mitmacht».

Viele wollen helfen

Auf Facebook hat die Frau dann einen Aufruf gestartet und in der Gruppe gefragt: «Kann jemand von euch helfen? Es würde mich freuen, wenn wir ein Instrument auftreiben könnten.»

Sie sei überrrascht gewesen, dass sich in so kurzer Zeit so viele Leute gemeldet hätten und sie bei ihrem Vorhaben unterstützen wollten. «Er gehört zum Dorfkern wie die Kirche», schreibt ein Riehener.

«Seine Musik trägt einen in ein positives Erlebnis»

«Oft laufe ich zum Einkaufen oder mit meinem Hund durchs Dorf, nicht immer bin ich gut gelaunt, zum Beispiel wenn ich mir Sorgen um meine Mutter mache», erzählt Wallace.

Doch dann stehe da Marian Lungu mit seinem Akkordeon und spiele. «Letztens stand ich dazu und sang mit, es dauerte nicht lange bis sich eine weitere Frau uns anschloss», sagt sie.

Bei jedem Wetter

Den schlechten Zustand seines Akkordeons bestätigt Lungu im Gespräch mit 20 Minuten und teilt seine Geschichte. Seit rund neun Jahren sei er in der Schweiz. Seine Familie sei in Rumänien geblieben, während er hier fast täglich bis zu neun Stunden selbst bei «Regen- und Schneefall» mit seinem Akkordeon auf den Strassen Riehens stehe, um für seine Frau, seine vier Kinder und drei Enkelkinder Geld zu verdienen.

«Spätestens über Weihnachten will ich für ein paar Monate nach Rumänien, um sie zu besuchen», sagt er. Doch wegen seines zweiwöchigen Ausfalls vor ein paar Tagen gestalte sich das dieses Jahr schwieriger als sonst, und auch sein Akkordeon klinge nach und nach nicht mehr so stimmig wie früher. Über ein neues Instrument würde er sich sehr freuen.

«Vielleicht wird das eine Weihnachtsgeschichte der etwas anderen Art»

«Mir wurde schon so oft geholfen, wenn es mir schlecht ging, Das möchte ich so weitergeben», sagt Wallace. «Das muss doch möglich sein, dass sich irgendwo ein Instrument für Marian Lungu findet – und vielleicht wird das dann eine Weihnachtsgeschichte der etwas anderen Art.»

«Wenn er ‹Somewhere over the rainbow› spielt»

(mhu)