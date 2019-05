Würdest Du diesen Hindernislauf packen?

Möglichst effizient von einem Punkt an den anderen: Diesem Ziel verschreiben sich die urbanen Athleten, wenn sie mit ihren Fortbewegungs-Künsten die Stadt unsicher machen. Die Rede ist vom Trendsport Parkour. Die besten Athlethen dieser Szene trafen sich vom 19. bis zum 21. April an den Fise World Series in Hiroshima, Japan. Auf dem Video ist zu sehen, wie sich mit Chris Harmat ein Basler den diesjährigen Spitzentitel in der Kategorie «Speed» holt: «Unglaubliche 10 Jahre, nachdem ich den Parkour-Weltmeister Titel in Berlin gewonnen habe, kann ich wieder eine Goldmedallie mit nach Hause nehmen», freut sich der 28-Jährige auf Instagram.

Seit 2007 praktiziert der Schweizer bereits diesen Sport, im Jahr 2009 hatte er mit dem Sieg der Parkour-Weltmeisterschaft in Berlin seinen ersten grossen Erfolg: «Dieser Sieg verschaffte mir vor allem am Anfang einen ziemlich grossen Karriere-Sprung», erzählt Harmat.

Doch ob das mit der Karriere klappt, dessen war sich Harmat nicht immer sicher: «Eigentlich wollte ich immer Fussball spielen. Aber als ich als 12-Jähriger schliesslich anfing, war es schon fast zu spät, um noch wirklich gefördert zu werden. Also dümpelte ich eine Weile in den hinterletzten Vereinen herum.» Das habe sich geändert, als sein bester Freund mit einem Film auf ihn zugegangen sei, so Harmat: «Der Film Yamakasi hat mich dazu inspiriert, mich selbst dem Parkour zu widmen.»

«Wer klaren Kopf behält, nimmt keine Risiken in Kauf»

Angst habe der Weltmeister bei seinen Manövern nicht, wie er sagt: «In diesem Sport geht es sicher auch darum, seine Angst Stück für Stück abzubauen. Je erfahrener man wird, desto sicherer wird diese Sportart. Im Endeffekt versucht man, eine gewissen Balance zwischen den Schwierigkeitsgrad und dem Erfahrungsgrad herzustellen. Wer einen klaren Kopf behält, nimmt eigentlich keine Risiken in Kauf.»

Weiter scherzt Harmat, dass es sich beim Parkour bei weitem nicht um den gefährlichsten Sport handle: «Parkour ist insgesamt sicherlich weniger gefährlich als ein Sport, bei dem zehn Menschen versuchen, dich von einem Ball zu trennen.»

Als nächstes «Team Ninja Warrior»

Derzeit bereitet sich der Schweizer für die zweite Ausgabe des deutschen Fernsehformats «Ninja Warrior» vor. Die Sendung wird ab dem 15. Juni auf RTL ausgestrahlt. Insgesamt kämpfen 25 Teams um 100'000 Euro Endgeld, doch nur die besten fünf kommen ins Finale der Show. Harmat ist zuversichtlich: «Das Team Fusion, dass sich aus meinen Kollegen Astrid Sibon, Moritz Hans und mir zusammensetzt, gilt als Favoriten-Team.»

