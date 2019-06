Unter dem Kirchenchor lagen zehn Leichen

Archäologen haben bei der Tieferlegung der Klosterkirche Klingental in Basel Skelette gefunden. Die Skelette wurden in zwei gemauerten Gräbern gefunden und dürften aus dem Spätmittelalter stammen. Den spektakulären Fund machte die Basler Bodenforschung am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite publik.

Bei den gefundenen Überresten handelte es sich um Knochenteile von insgesamt zehn Männern und Frauen, die wahrscheinlich zur Basler Oberschicht gehörten. Denn früher durften sich nur Wohlhabende innerhalb der Kirche bestatten lassen.

Viele der Skelette seien durch spätere Bestattungen beeinträchtigt worden. Die schon im Grab liegenden Skelette wurden dafür kurzerhand zur Seite geschoben.

Einst das reichste Kloster der Stadt

Einige der Skelette weisen Besonderheiten auf, etwa verheilte Brüche oder eine Wirbelsäulenkrümmung. Dadurch dürfte es den Forschern möglich sein, mehr über das Leben und den Gesundheitszustand der Begrabenen zu erfahren.

Ausserdem wurden Fragmente von farbigem Glas gefunden. Die Archäologen gehen davon aus, dass diese von den Kirchenfenstern aus der Klosterzeit stammen.

Das Kloster Klingental wurde 1274 gegründet. Es stieg schnell zum vornehmsten und reichsten Kloster Basels auf und wurde zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Als Folge der Reformation wurde es 1529 aufgehoben. Alle Gebäude ausser der Kirche wurden 1860 bodeneben abgerissen. Die unterirdischen Strukturen sind noch vorhanden und werden untersucht.

