«Schweizer sind nicht geiziger als andere Gäste»

«Wir waren eigentlich doppelt ausgebucht», sagt Sawez Muchles über das Eröffnungswochenende. Muchles betreibt seit Freitag ein Pay-what-you-want-Restaurant mit 100 Plätzen im Kegelcenter in Lörrach (D). Er empfängt seine Gäste abends, wenn die Leute auch zum Kegeln kommen. Den Preis fürs Essen legen die Gäste hier selber fest.

Die Reservationen laufen über Instagram. Im Vorfeld der Eröffnung sei das Restaurant fast ausgebucht gewesen. Nach der Türöffnung seien dann noch 80 Laufgäste hinzu gekommen. «Nach einer Stunde war das Lokal komplett voll», so der Betreiber. Nach Wartezeiten konnte er allen Besuchern einen Tisch bieten. «Auch viele Schweizer waren im Publikum», sagt Muchles.

Gute Zahlungsmoral

Angst, dass sich Schweizer nach einem Wochenendeinkauf «änned dr Gränze» für ein paar Cents in seinem Lokal die Bäuche vollschlagen, habe er keine. «Die Schweizer sind nicht geiziger als die anderen Besucher», sagt der 25-Jährige lachend. «Es gibt kein zu viel oder zu wenig bezahlt bei uns», so der Holländer. «Im Schnitt zahlten die Gäste etwa 15 Euro. Der kleinste bezahlte Betrag war neun Euro für Burger und Getränk.»

Alkoholische Getränke und das Kegeln haben hingegen fixe Preise. Gemäss Sascha Alavi, Professor für Marketing in Bochum, könnte dies der Schlüssel zum Erfolg sein. Der «Badischen Zeitung» erklärte er, dass dies ein wichtiger Punkt im Konzept des Bricks sein könne. Alavi warnt: «Als alleiniges Geschäftsmodell ist Pay-what-you-want riskant.» Er vermutet, dass die Kunden durchschnittlich eher geringe Preise zahlen.

«Das Gesamtpaket muss stimmen»

Für die Burger habe man viel Lob erhalten. Für Muchles muss aber «das Gesamtpaket stimmen», damit die Gäste ehrliche Preise zahlen. Neben dem guten Essen sei die Stimmung unter den Mitarbeitern wichtig. «Wenn diese stimmt, honorieren das die Gäste.» Die Einnahmen der ersten Tage waren überragend, sagt Muchles. «Die Leute lieben unser Konzept.»

Die Momentaufnahme muss sich aber noch bestätigen. In der Schweiz wurde die ungewöhnliche Preisgestaltung auch schon ausprobiert. In Sursee LUhat ein Campus-Restaurant mit «Koste es was Sie wollen» versucht, den Samstagsbetrieb in Schwung zu bringen. Nicht immer sind diese Aktionen erfogreich: Die Aktion «Du machsch de Pris» der Fluggesellschaft People's Air Group zum Beispiel wurde 2016 nach wenigen Monaten eingestellt, weil Studenten das Angebot ausgenutzt hatten.

