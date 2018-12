«Körperlich sind wir frei, im Kopf aber gefangen»

Weltweit leben etliche Menschen in den Fängen der Scientology-Kirche, verlieren ihre Existenz und werden zur vollkommenen Hingabe gezwungen. Es gilt als beinahe undenkbar, trotz Manipulation und Isolation einen Ausweg aus der Sekte zu finden – doch die Basler Leonard Buschor und Sabrina David haben genau das geschafft: Vergangenes Jahr wagten sie den Schritt und haben Scientology endgültig den Rücken gekehrt. Wie schwierig dieser Entscheid für sie war, erzählen sie hier.

Beginn eines neuen Lebens

«Ich fühle mich wie neugeboren und kann mein Leben nochmals von null starten», sagt der 19-jährige Leonard Buschor. Sein ganzes Leben verbrachte er in den Kreisen von Scientology, abgeschottet von der Aussenwelt. Er wurde bereits in einer Familie von Scientology-Anhängern gross. «Ich bin mit dem Gedanken, dass L. Ron Hubbard Gott sei, aufgewachsen», so Buschor.

Erst nach seinem Ausstieg habe er die Wirklichkeit kennengelernt. Der Neuanfang brachte auch einen Abschied mit sich: «Meine Eltern haben den Kontakt zu mir abgebrochen.» Den Schritt hatte er zusammen mit seiner Schwester gewagt: «Sie war in psychiatrischer Behandlung, was bei Scientologen streng verboten ist.» Heute gehe es ihm viel besser, doch der ständige Kampf zwischen Vergangenheit und Zukunft bleibe: «Die Scientologen verfolgen mich, sie wussten trotz meines Umzugs meine neue Adresse.»

Vertrauen ausgenutzt

Auch Sabrina David hat ein ähnliches Schicksal wie Buschor. Sie trat der Sekte als Jugendliche bei: «Ich war in einer schwierigen Lebensphase, weil sich meine Eltern geschieden hatten.» In der «Kirche» hoffte sie, ein offenes Ohr und Unterstützung zu finden. «In den Auditings wird von jedem verlangt, sein Herz komplett auszuschütten.» Auf eine manipulative Art nutze die Sekte so geschickt die Schwachstellen der Anhänger aus.

Acht Jahre lebte die heute 30-Jährige in Berlin und war eine Mitarbeiterin von Scientology, bis sie vergangenes Jahr ebenfalls den Ausstieg schaffte. In Berlin arbeitete sie für einen Hungerlohn von fünf bis zehn Franken in der Woche für die Sekte. Die Zeit im Ausland war für sie besonders prägend: «Ich wurde von meinem Vorgesetzten körperlich misshandelt», erzählt sie.

Unabhängigkeit gleich Freiheit?

Wie sieht der Alltag nach dem Ausstieg aus? Eines ist klar: Für Buschor und David gehört Scientology noch lange nicht der Vergangenheit an: «Körperlich sind wir zwar frei, im Kopf aber nach wie vor gefangen.» Beide werden nun psychiatrisch begleitet, um Erinnerungen zu verarbeiten und ihr Leben unter Kontrolle zu bringen. Einen Schulabschluss durften sie nie machen.

Beide sind aber auf gutem Weg und schaffen es allmählich, nach jahrelanger sozialer Isolation Kontakte zu knüpfen. Unterstützt werden sie dabei von Faruk Krasniqi, dessen Verlobte ebenfalls eine Scientologin war.

Anderen Mut machen

Um Gleichgesinnten Mut zu machen, gründeten die Aussteiger mit Krasniqi die Facebook-Gruppe «Scientology Free». «Wir haben die Gruppe gegründet, um Menschen mit ähnlichen Schicksalen eine Plattform zum Erzählen ihrer Geschichte zu geben», so Krasniqi. Ihr erklärtes Ziel: Menschen vor der Sekte zu warnen und aufzuzeigen, dass auch in Basel tagtäglich Existenzen in den Abgrund gestürzt werden.

Mit einer Spendenaktion sammeln sie Geld für Aussteiger. (IBAN: CH50 0077 0042 5067 5921 2, Basler Kantonalbank, Andrea Natalie Buschor)



(mis)