Carsharing-Anbieter baut E-Auto-Flotte ab

Nach nur vier Monaten haben die rund 30 neuen Elektrofahrzeuge der Carsharing-Firma Catch a Car schon ausgedient. Diese Woche teilte das Unternehmen, das die Vermietung von Autos per App anbietet, seinen Kunden mit, zwei drittel der E-Golfs wieder aus dem Verkehr zu ziehen.

Künftig fahren nur noch zehn von 30 der umweltfreundlicheren Autos durch Basel. Die Gesamtflotte von Catch a Car wird dadurch von 150 auf 130 Fahrzeuge verkleinert. Grund dafür seien die zu hohen Kosten, wie die «bz Basel» am Freitag mitteilte. Durch die im vergangenen November verkündete Vision des Unternehmens einer «sauberen Stadt ohne Abgase und Lärm», nahm Basel in Sachen nachhaltiger Mobilität einst eine Vorreiterrolle ein.

Treibstoff-Autos billiger

Ende Januar hat die Genossenschaft Mobility-Carsharing bekanntgegeben, die Firma Catch a Car zu übernehmen. Massnahmen der Übernahme zeigen sich schon jetzt: «Erstes Ziel ist es, Catch a Car rentabel zu machen», sagt Mobility-Sprecher Patrick Eigenmann gegenüber der «bz Basel». Aktuell seien die Kosten sowohl in der Beschaffung wie auch im Unterhalt aber deutlich höher als bei treibstoffbetriebenen Fahrzeugen.

Dazu komme das Zeitproblem. Die E-Fahrzeuge brauchen rund eine Stunde, bis sie vollständig geladen sind. Mitarbeiter der Firma müssen die Golfs zudem jedesmal zu den Schnell-Ladestationen fahren und anschliessend wieder in der Stadt verteilen. «Währenddessen stehen die Autos nicht für Fahrten zur Verfügung. Diese Zeit möchten wir vermehrt wieder in die Betreuung und Pflege der Gesamtflotte investieren», so Eigenmann weiter.

Traum von E-Mobilität noch nicht ganz vom Tisch

Trotz der aktuellen Anpassungen schliesst Eigenmann eine künftige Aufstockung der Elektromobilität in der Firma aber nicht aus. Damit das Mobilitätsmodell aber rentabel sei, braucht es Veränderung: «Es braucht parallel dazu weiterhin Weiterentwicklungen im E-Bereich.»

Vor allem die Ladedauer und die Reichweite müsse verbessert und das Ladenetz ausgebaut werden. «Nur so kann es für uns als Anbieter attraktiv sein, E-Mobilität breiter anzubieten.»

Im April des vergangenen Jahres machte die Reichweite der E-Golfs von 160 Kilometer dem damaligen CEO von Catch a Car, René Maeder, noch keine Sorgen: «Unsere Benutzer fahren typischerweise kurze Strecken und nur einen Weg. Diese Reichweite reicht dann für bis zu zehn Fahrten», verkündete er gegenüber 20 Minuten.

Kritik gegen den Rückzug



Der jetzige Entscheid des Carsharing-Unternehmens sorgt aber für Kritik auf politischer Ebene: «Ich bin enttäuscht, dass Catch a Car nicht mehr Durchhaltewillen hat», so SP-Grossrat Thomas Gander zur «bz Basel». Die Massnahme sei für ihn ein ausschlaggebender Grund, Catch a Car in Zukunft nicht mehr zu nutzen. «Die Verbindung von Carsharing und Elektrifizierung ist das, was ich unter innovativer Mobilität verstehe.»

(mis)