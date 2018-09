Gemeinderat will weiterhin vier Porno-Kanäle

«Der Gemeinderat lanciert eine Ausschreibung auf Basis des momentanen Angebots der Quickline für Internet, Mobilfunk- und Festnetztelefonie sowie digitales TV/Radio inklusive Pay-TV und zeitversetztes Fernsehen»: Das hielt der Einwohnerrat der Gemeinde Reinach am 28. Mai dieses Jahres in seinem Beschlussprotokoll fest. Hintergrund der Ausschreibung war ein Volksentscheid vom Februar 2017, der verlangte, dass ein Ausstieg aus der InterGGA geprüft wird.

Was der Beschluss 5.2. im Detail bedeutet, hat nun die «Basler Zeitung» recherchiert. Das Ergebnis überrascht.

Aktuell bietet der bisherige Provider InterGGA via Quickline, deren Produkte er vertreibt, vier Porno-Sender an: Blue Hustler, Penthouse HD, Hustler TV HD und Private TV HD. Verblüffend: Die vier Erwachsenen-Sender gehören zum Pflichtprogramm für einen Provider, damit dieser von der Gemeinde Reinach überhaupt berücksichtigt werden kann. «Nichterfüllen selbst eines einzigen Eignungskriteriums führt dazu, dass das Angebot aus dem weiteren Verlauf des Beschaffungsverfahrens ausgeschlossen werden muss», heisst es in den Submissionsunterlagen.

Bosnisches Fernsehen für einen Zuschauer

Ebensowichtig wie Porno-Vielfalt im Pay-TV ist offenbar der bosnische Sender Hayat Folk, der in Reinach gerademal von einem einzigen Kunden genutzt werde. Oder Hayat Plus, den zwar gar niemand nutzt, der aber trotzdem angeboten werden müsse. Die Zeitung folgert daraus, dass die Ausschreibung für den bisherigen Provider massgeschneidert wurde. Denn die bekannten Mitbewerber Improware und UPC bieten sowohl zu wenig Porno-Kanäle als auch zu wenig bosnische Programme an.

Andere Mitbewerber als die InterGGA seien praktisch von der Ausschreibung ausgeschlossen. Weiter mutmasst die Zeitung, dass der externe Berater, den die Gemeinde für die Submission hinzugezogen hat, einen Interessenskonflikt hat: Dieser vertritt als Gemeinderat von Oberwil eine Aktionärin der InterGGA.

Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) widerspricht der «einseitigen Darstellung» der «Basler Zeitung» und verweist auf den Beschluss des Einwohnerrats, der eben eine Ausschreibung auf Basis des bestehenden Angebots von Quickline verlange. Zudem habe eine paritätisch zusammengesetzte Kommission von Einwohner- und Gemeinderäten zusammen mit dem externen Berater die Ausschreibung erarbeitet.

Die Ausschreibung gibt in Reinach allerdings zu reden. Einwohnerratspräsidentin Caroline Mall (SVP) wirft dem Gemeinderat vor, sich in Wortklauberei zu flüchten. «Auf der Basis will nicht identisch heissen!», twitterte sie.

Der Einwohnerrat hat klar den Auftrag gegeben und die zuständige Sachkommission den Vertrag InterGGA zu künden! Der Auftrag lautet: auf der Basis einen neuen Anbieter zu suchen...

Auf der Basis will nicht «identisch» heissen!

Der GR schützt sich mit Wortklauberei! — caroline mall (@CarolineMall) 22. September 2018

(lha)