Auto durchbricht beim Parkieren ein Schaufenster

Eine 75-jährige Autofahrerin wollte am Freitag kurz vor 12 Uhr in Liestal BL vor dem Schaufenster eines Sportgeschäfts in der Kasernenstrasse parkieren. Aus noch nicht geklärten Gründen beschleunigte das Fahrzeug in der Folge stark, fuhr über die Parkplatzbegrenzung und krachte in das Schaufenster des Sportgeschäfts, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Das Schaufenster wurde aber komplett zerstört, es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Polizei Basel-Landschaft untersucht.

