Autofahrer rast nach Kollision mit Velo davon

Am Samstagmorgen um 9.15 Uhr ist es in der Felsplattenstrasse in Basel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Personenwagen ist mit einer Velofahrerin kollidiert, teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt am Abend mit. Die Velofahrerin stürzte und blieb verletzt liegen.

Der Lenker des Unfallfahrzeugs fuhr nach dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit Richtung Roggenburgstrasse. Die Frau liess er an der Unfallstelle liegen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer zum flüchtigen Auto oder zum Unfallhergang Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei (061 699 12 12) zu melden.

(vro)