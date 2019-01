Tramtest verschneit – auf die Stadt regnets Spott

Erst vergangene Woche hatte das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) den Versuchsbetrieb mit Einfachhaltestellen angekündigt. Doppelhaltestellen sorgen bei Basler Trampassagieren regelmässig für Stress, weil nie klar wird, ob das Tram im vorderen oder hinteren Teil der Haltestelle seine Türen öffnet. Um vor allem Menschen mit einer Geh- oder Sehbehinderung entgegenzukommen, wollte das BVD in einer Testphase am Markplatz, Barfüsserplatz und Bankverein ermitteln, ob Doppel- schon bald den Einfachhaltestellen weichen müssen.

Am Samstag, dem 12. Januar, sollte der Startschuss für den Praxistest fallen. Das Baudepartement hatte seine Rechnung aber ohne Frau Holle gemacht. Der Schneefall durchkreuzte die Pläne, wenngleich die weisse Pracht am Boden nicht liegen blieb.

«Der Praxistest Einfachhaltestelle findet später statt als geplant. Der Schnee verhinderte vergangene Nacht die Markierungsarbeiten», verkündete das BVD am Samstagmorgen via Facebook. Grüne Bodenmarkierungen sollten während der Testphase für Klarheit sorgen und den Passagieren zeigen, in welchem Bereich sie künftig auf ihr Tram warten müssen.

Wo war er denn, der Schnee?

Als ob man mit Schneefall im Januar nicht hätte rechnen können. Das dachten sich auch einige Facebook-User, deren Spott sich über das Baudepartement ergoss. «Was, im Winter liegt Schnee? Tatsächlich?», wundert sich ein User ironisch. Umso mehr, weil von der weissen Pracht nichts zu sehen war. «Den Schnee in der Innenstadt habe ich wohl verpasst. Die drei Flocken sind doch schon beim Anschauen weggetaut», kommentiert eine Userin.

Ein anderer fürchtet schon die nächste Verschiebung: «Aber nicht, dass es im Sommer dann zu heiss ist.» Ein Berliner Zaungast kann darüber nur lachen. «Ihr Basler habt Probleme. Kommt mal nach Berlin, ich zeig euch, was Probleme sind.»

Doppelhaltestellen spalten Pendler

Die versuchsweise Abschaffung der Doppelhaltestellen polarisiert bei Basler Trampassagiere nund Chauffeuren gleichermassen. Ein Vertreter des Fahrpersonals kritisierte den Test in einem Beitrag des «Regionaljournals» von SRF als «Idee eines Schreibtischtäters, der noch nie in der Führerkabine des Trams sass». Auch in der Kommentarspalte von 20 Minuten gehen die Meinungen auseinander. «Als Einzelne stören mit Doppelhaltestellen nicht, aber mit Kinderwagen und Kind an der Hand durch die Leute rennen. Das nervt», gibt Leserin Nadine zu bedenken.

Ein neuer Start-Termin für den Test mit Einfachhaltestellen wurde noch nicht kommuniziert.

(mis)