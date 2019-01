Mit solchem Pneu wurde Bus auf Strasse geschickt

Die Basler Verkehrs-Betriebe haben einen Kleinbus in den regulären Einsatz geschickt, der nicht mehr strassentauglich war. Auf der äusseren Hälfte des rechten Vorderreifens war das Profil schon gar nicht mehr zu erkennen. Bei Dienstantritt hatte der Chauffeur deshalb überhaupt kein gutes Gefühl und wendete sich telefonisch an die Leitstelle. «Was machen wir mit den abgefahrenen Pneus?», erkundigte er sich. Das Telefonat wurde aufgezeichnet, die Tonaufnahme liegt 20 Minuten vor.

Umfrage Würden Sie in einen Bus mit einem solchen Pneu einsteigen? Ja, alles halb so wild.

Nein, das ist mir zu gefährlich.

Ich weiss es nicht.

Hat der Pneu seine Sohle verloren?



«Egal, was die Leitstelle sagt, so darf man nicht herumfahren», sagt Josua Studer, Vizepräsident der BVB-Angestelltenvereinigung Feme. Jeder BVB-Chauffeur wisse genau, dass er am Ende die Verantwortung für den Zustand seines Fahrzeugs trage. Studer wundert sich über die Reaktion der Leitstelle: «Es erstaunt mich doch sehr, dass jemand dort so reagiert hat.»



Zudem glaubt Studer nicht, dass die Pneus beim Bus auf den fotografierten Zustand heruntergefahren wurden. Schliesslich sei das Profil auf der Innenseite noch intakt.



«Im vorliegenden Fall sieht es so aus, als wäre ein abgenutztes Profil weggeschliffen und durch ein neues ersetzt worden, das sich später gelöst hat», sagt er. Laut Studer sei es bei Nutzfahrzeugen üblich, die Lebenszeit von Pneus zu verlängern, indem der Karkasse (Grundgerüst des Pneus) eine neue Sohle verpasst werde.

«Du darfst weiterfahren», wurde ihm beschieden. Der Zustand der Reifen sei bekannt und es sei mit der Garage abgeklärt, dass der Kleinbus vorerst weiter am Verkehr teilnehmen dürfe. Es handle sich um ein Problem mit der Lenkgeometrie, das demnächst behoben werde.

Pneus laut Leitstelle okay

«Und das habt ihr mit der Polizei abgemacht, dass wir so fahren dürfen?», zweifelt der Fahrer. «Die Garage sagt, wir dürfen so fahren. Sie hätten es angeschaut und von ihnen aus ist es okay», versichert ihm die Leitstelle. «Ihr seid nicht das Gesetz. Das wird woanders gemacht», insistiert der Fahrer, nachdem er keine Antwort auf seine Frage zur Polizei bekommt. «Ja, dann musst du mich nicht fragen», wird ihm entgegnet. Kurz darauf wird er abgeklemmt. Ob der Chauffeur trotz seiner Bedenken weitergefahren ist, ist unklar.

Wann und auf welcher Buslinie sich der geschilderte Sachverhalt genau zugetragen hat, ist nicht klar. Die Bilder und der Mitschnitt des Telefonats wurden 20 Minuten über einen Dritten zugespielt, der auf Nachfragen noch nicht reagierte.

Halter würde gebüsst, Fahrer aber mitverantwortlich

«Das Pneu-Profil entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben und die Verkehrssicherheit ist somit nicht gewährleistet», bewertet Lukas Reinhardt, Mediensprecher des Touring Club Schweiz (TCS), die Fotos des Reifen. «Ob das Fahrzeug mit diesen Reifen verkehrswidrig unterwegs ist, müsste eine genaue Kontrolle vor Ort ergeben. Aufgrund der Fotos scheint der Pneu nicht den Mindestanforderungen zu entsprechen», kommentiert Polizeisprecher Toprak Yerguz den Sachverhalt.

Gemäss Ordnungsbussengesetz müsste der Halter des Fahrzeugs, also die BVB, 100 Franken berappen, sollte ein schlechter Pneu festgestellt werden, so Yerguz. «Der Fahrer ist jedoch nicht von seiner Verantwortung entbunden: Bei einem Unfall mit einem mangelhaften Fahrzeug kann er (mit-)verantwortlich gemacht werden», mahnt er.

BVB bedauern Vorfall und entschuldigen sich

Der Vorfall werde aktuell intern untersucht und aufgearbeitet, so Benjamin Schmid, Mediensprecher der BVB, auf Anfrage. «Fakt ist, dass der Bus in diesem Zustand nicht mehr hätte unterwegs sein dürfen», sagt er. Aktuell stehe der Kleinbus in der Garage. «Die BVB bedauert diesen Vorfall sehr und entschuldigt sich bei den betroffenen Personen», so Schmid.

(lb/las)