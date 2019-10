Bäckerei tauft Meitlibei wegen Sex-Sprüchen um

Meitlibei werden in den 26 Verkaufsstellen der Bäckerei Sutter Begg in der Region Basel seit wenigen Tagen unter dem neuen Namen «Glücksbringer» verkauft. Den Namenswechsel begründete das Basler Traditionsunternehmen mit anzüglichen Sprüchen, die sich das weibliche Verkaufspersonal wegen des Gebäcks habe anhören müssen. «Wir haben also aus Respekt unserem Personal gegenüber den Namen des Gebäcks gewechselt», erklärte Geschäftsführerin Katharina Barmettler gegenüber dem «Regionaljournal» von SRF.

Umfrage Sollen Maitlibei nur noch Glücksbringer heissen? Das finde ich eine gute Idee. Die Zeiten ändern sich eben.

Gehts noch? Maitlibei sollen Maitlibei bleiben!

Ist mir egal.

Die Reaktionen auf den Namenswechsel fielen deftig aus. «Das gefällt mir gar nicht!», kommentiert ein Facebook-User den SRF-Beitrag. Es wird wild über die Namensänderung diskutiert. Jemand spricht sogar von der «totalen Verblödung unserer Gesellschaft». Andere fragen sich, ob die Spitzbuben nun auch umbenannt würden.

Vereinzelt erfährt die Namensänderung auch Zuspruch. Der Name sei schon immer etwas morbid gewesen, meint eine Userin. Denn: «Sind wir doch mal ehrlich: Meitlibei ist ja auch sowas von doof! Glücksbringer ist doch härzig!»

Reaktionen unter der Gürtellinie

Geschäftsfüherin Katharina Barmettler-Sutter zeigte sich überrascht über die heftigen Reaktionen, die der Namenswechsel auslöste. Gegenüber SRF sprach sie sogar von einem «Shitstorm».

Reaktionen auf den Entscheid seien am Freitag teilweise unter der Gürtellinie gewesen, sagt sie. Es seien sogar Schimpfworte gefallen. Sie verstehe die ganzen Kritiker nicht, denn ihre Hauptmotivation für die Umbenennung des Gebäcks sei der Schutz des Personals gewesen.

Jetzt sind wir noch bekannter

Vor allem das weibliche Personal habe sich immer wieder Sprüche anhören müssen, wenn Kunden Meitlibei kauften «und die waren zum Teil richtig unter der Gürtellinie», so Barmettler. Die Sprüche seien so herablassend gewesen, dass sie diese nicht wiederholen will.

Trotz oder wegen der ganzen Aufruhr um das heiss diskutierte Gebäck, nehme sie das Ganze mit Humor: «Jetzt sind wir noch bekannter und unser Glücksbringer wird sicher noch zum Verkaufs-Hit.»

(mhu)