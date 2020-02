Bakterien-Wasser aus Leitungen macht krank

Das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt hat im Auftrag des Basler Kantonsarztes bei der Abklärung von 17 Legionellose-Erkrankungsfällen bei Einwohnern aus dem Kanton Basel-Stadt 165 Wasserproben auf Legionellen untersucht.

Legionellen sind Bakterien, die ihren Lebensraum im Wasser haben und weit verbreitet vorkommen. Bei Temperaturen ab 50°C vermehren sie sich kaum noch, bei Temperaturen über 60°C werden die Bakterien abgetötet. Ideale Bedingungen für eine Vermehrung von Legionellen geben mit Wasser benetzte Oberflächen, zum Beispiel Rohre und Armaturen.

Kontaminiertes Wasser einatmen ist gefährlich

Eine Gesundheitsgefährdung besteht dann, wenn legionellenhaltiges Wasser in Form feinster Wassertröpfchen mit der Luft eingeatmet wird und somit die Bakterien in die Atemwege gelangen und die Lunge infizieren. Die Erkrankten leiden an einer schwerwiegenden Lungenentzündung mit bis zu 40°C Fieber. Typisch für eine schwere Verlaufsform sind auch Übelkeit und Durchfall. Einige betroffene Personen entwickeln eine Gehirnentzündung. Es sterben trotz Antibiotika-Behandlung rund 5 bis 10 Prozent der Erkrankten.

37 Proben, die im Umfeld von 9 Erkrankten untersucht wurden, waren positiv. «Dies deutet darauf hin, dass das private Umfeld eine wichtige Infektionsquelle bei Legionellosen darstellt», wie das Kantonale Laboratorium in einer Mitteilung schreibt.

Betroffene Institutionen müssen sanieren

Im Wasserleitungssystem von je zwei Alters- und Pflegeheimen konnten die gefährlichen Bakterien nachgewiesen werden. Ebenso zwar das Wasserleitungsnetz in einem Spital kontaminiert, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. In den Wohnungen von vier erkrankten Personen konnte der Krankheitserreger aus dem Wasser der Dusche beziehungsweise der Wasserhähnen und an Waschbecken isoliert werden. Im häuslichen Umfeld einer weiteren erkrankten Person wurden Legionellen im Wasserleitungssystem nachgewiesen.

Die entsprechenden Betriebe und Liegenschaftsverwaltungen wurden daraufhin vom Kantonsärztlichen Dienst aufgefordert, Sanierungsmassnahmen zu treffen.





(jd)