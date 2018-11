Apple zahlt nichts an Weihnachtsbeleuchtung

Seit Donnerstag können sich Besucher der Basler Innenstadt wieder über die weihnachtliche Beleuchtung unter anderem in der Freien Strasse freuen. Dies dank dem Verein Weihnachtsbeleuchtung Freie Strasse, der die Lichterbögen finanziert. Der Verein hat jedoch zunehmend Probleme, Unterstützer für die beliebte Beleuchtung zu finden.

Umfrage Können Sie sich die Adventszeit in Basel ohne die Lichterbögen vorstellen? Die Freie Strasse ohne Weihnachts-Beleuchtung? Unvorstellbar!

Daran würde man sich schon gewöhnen.

Das wäre ein trauriger Anblick.

Ich mag sowieso keine Weihnachts-Beleuchtung.

Ist mir egal.

Wie die «bz Basel» berichtet, sind es vor allem Filialen internationaler Ketten wie der Apple Store oder das Modegeschäft Zara, die sich nicht an der Finanzierung beteiligen möchten.

«Traurige Entwicklung»

«Jedes Jahr fehlen 10'000 bis 15'000 Franken», so Hans Spinnler, Präsident des Vereins Weihnachtsbeleuchtung Freie Strasse, auf Anfrage. «Diese traurige Entwicklung rührt daher, dass an der Freien Strasse zunehmend internationale und nationale Ketten eingemietet sind», sagte er gegenüber der bz. Diese hätten kein Interesse daran, Mitglieder des Vereins zu werden und sich an den Kosten der Beleuchtung zu beteiligen. Mit Hilfe des Vereins Basler Weihnacht, konnte man das Schlimmste zwar verhindern, man musste jedoch trotzdem wieder rote Zahlen schreiben, so Spinnler.

«Wir erhalten keine Beiträge von Basel-Stadt. Die Beleuchtung wird alleine durch die Mitgliederbeiträge finanziert», erklärt Spinnler. Viele Geschäfte beteiligten sich gerne, andere würden jedoch gar nichts geben. «Wenn alle etwas geben würden, dann hätten wir keine Probleme», so Spinnler. Etwa der Apple Store oder Zara kümmerten sich jedoch nicht um das Allgemeinwohl. Jedes Jahr werbe der Verein um Mitglieder. «Einige Geschäfte reagieren gar nicht», sagt der Präsident des Vereins.

Nicht nur beteilige sich der Apple Store nicht an der Finanzierung der Lichterbögen, auch habe man diese vom Gebäude des Apple-Geschäfts entfernen müssen. Der Verein musste die Befestigung der Lichter um ein Haus versetzen, schreibt die bz. Apple wollte auf Anfrage von 20 Minuten keine Stellung dazu nehmen. Auch der Manager der Filiale in der Freien Strasse war für eine Stellungnahme am Montag nicht erreichbar. Auch das Textilunternehmen Zara äusserte sich bis Redaktionsschluss nicht.

80'000 Franken jährlich

Der Verein, der vor über 50 Jahren von Basler Geschäften gegründet wurde, hatte einst über 100 Mitglieder. Im letzten Jahr waren es laut bz nur noch 64. Für den Verein sei es sehr schwierig, in Kontakt mit den Ketten zu kommen, die in der Freien Strasse ein Geschäft betreiben. Wie die Beleuchtung finanziert wird, die auch ihre Kunden erfreut und zum schlendern einlädt, scheint die Verantwortlichen der Filialen nicht zu interessieren.

80'000 Franken würden jährlich benötigt, um die Lichter in der bekannten Art zu installieren. Die Löhne der Elektriker, Installateure und Transporteure sowie die Lagerung der Bögen machen den grössten Kostenanteil aus, wie Spinnler gegenüber der bz erklärte.

(lb)