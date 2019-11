Basel nimmt Abschied von Martin Vosseler

Der bekannte Basler Umweltaktivist Martin Vosseler starb am 23. Oktober an den folgen eines Verkehrsunfalls im Alter von 71 Jahren. Der Solarpionier, der sich jahrzehntelang kompromisslos für Umweltanliegen einsetzte und an der Gründung mehrere Organisationen wie der Sun21 oder der Ärzte für Umweltschutz beteiligt war, inspirierte mit seinem Einsatz Menschen auf der ganzen Welt.

Die Übertragung seiner öffentlichen Abdankungsfeier wurde durch die Organisationen, bei denen er sich engagierte und die ihm nahe standen, arrangiert.

(20 Minuten)