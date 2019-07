Baselbieter heizen den Romands ein

Der Auftritt der Basel-Städter an der Fête des Vignerons fiel am Sonntag ins Wasser. Nicht so die Darbietung der Baselbieter, die mit den Cheinbäse angereist kamen. Der Feuerbrauch ist so heiss, dass darüber der Regen glatt verdunstet. So haben die Liestaler am Abend nach Einbruch der Dunkelheit der Bevölkerung von Vevey richtig eingeheizt. Die Feuerwagen waren ordentlich mit Klöpfern (Cervelats) präpariert.

Das Spektakel liess sich auch der Baselbieter Regierungspräsident Isaac Reber nicht entgehen, der diesen sehenswerten Videoclip auf Facebook gestellt hat.

(lha)