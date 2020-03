Basler (17) vor laufender Kamera festgenommen

In der Sendung «Notruf – Retter im Einsatz» begleitet der Sender 3+ Feuerwehr, Sanität und Polizei bei ihren Einsätzen. In der ersten Episode (Donnerstag, 12. März, 20.15 Uhr) der inzwischen fünften Staffel des Erfolgsformats begleiten die Fernsehkameras die Basler Blaulichtorganisationen. Es sind echte Einsätze, die Beteiligten keine Statisten.

Unter anderem werden die Polizisten Dorothea Allotey-Annan und Tayfun Kaya während ihrer Einsätze begleitet. An einem Abend im vergangenen Sommer rücken sie wegen einer Messerattacke nahe des Kannenfeldplatzes aus. Der gesuchte Tatverdächtige ist ein junger Mann mit kurzen, schwarzen Hosen, Goldkette und Louis-Vuitton-Umhängetasche. Die Polizisten sind rasch zur Stelle und haben einen Hinweis, in welche Richtung sich der Gesuchte bewegt.

Kurze Zeit später erspähen sie ihn. Sofort stoppen sie und springen aus ihrem Fahrzeug. Mit vorgehaltener Waffe weist Polizist Kaya den Tatverdächtigen an, sich auf den Boden zu legen. «Chill emol», entgegnet der junge Mann. Dann wird er in Handschellen abgeführt. Das Gesicht des 17-jährigen ist auf den Aufnahmen nicht verfremdet, der Verdächtige ist für alle erkennbar.

Er war einverstanden

Das ist kein Versehen. Alle Personen, die in der Sendung gezeigt werden, hätten dafür ihr Einverständnis gegeben, ist bei der Medienstelle der Kantonspolizei zu erfahren. 3+ teilte auf Anfrage mit: «Der junge Herr hat sich gegenüber der Produktion damit einverstanden erklärt, dass man ihn und seinen Fall nicht anonymisiert in der Sendung zeigt.»

Der Teenager verbrachte die Nacht dann in der Zelle auf dem Polizeiposten. In der Szene ist über ihn zu erfahren, dass er schon polizeibekannt und bereits auf Bewährung war, weil er mit Cannabis gehandelt haben soll. Die Messerattacke, wegen der er verhaftet wurde, gibt er freimütig zu. Er habe sich bedroht gefühlt von einem Typen, mit dem sich seine Ex-Freundin getroffen hatte. Da habe er das Messer gezückt. Die Tatwaffe konnte von der Polizei am Strassenrand sichergestellt werden.

Die anderen wollten anonym bleiben

Ob sich der 17-Jährige der Tragweite seiner Entscheidung bewusst war? Alle anderen Zivilisten, die in der Sendung vorkamen, bestanden darauf, von den TV-Machern unkenntlich gemacht zu werden. Nur der Teenager gab die Bilder von seiner Festnahme frei. 20 Minuten hat sich entschieden, die Aufnahmen vom 17-Jährigen zu verpixeln.

