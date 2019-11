Sie stecken hinter den Coop-Pranks auf Tiktok

Beni Surer (18) macht seit einem Monat jeweils am Samstag die Basler Innenstadt unsicher: Zusammen mit einem Kollegen Matiu H. (18) und einem präparierten Turm von Coop-Kartonschachteln in der Hand zieht er los und lässt ihn vermeintlich auf Passanten fallen.

Die Videos dieses Pranks mit den Reaktionen der Passanten stellen die beiden auf ihren Tiktok-Kanal Twoguysprank, der gerade durch die Decke geht. Der Tiktok-Account der beiden bringt es auf 568'000 Follower und insgesamt über 10 Millionen Likes. Die meisten Videos knacken locker die 50'000-Klick-Marke. Jüngst hat auch die Spassseite 9gag die Videos aufgenommen. Sporadisch beliefern den Kanal auch zwei Jugendliche aus London, die dort ähnliche Schreckvideos drehen.

Jeden Samstag sind sie drei Stunden unterwegs

«Die Idee hat mein Kollege im Netz aufgeschnappt», sagt der angehende Kleinkindererzieher Beni zu 20 Minuten. Dieser habe sich dann im Coop Zügelkisten aus Karton besorgt und die Turm-Attrappe zusammengebaut. «Ich habe diese Art von Witz so gut gefunden, dass ich mitmachen wollte.» Nachdem die beiden einen Tiktok- und Instagram-Kanal aufgesetzt haben, ziehen sie nun die Nummer zusammen ab und investieren dafür jeden Samstag drei bis vier Stunden, in denen sie mit dem Kartonschachtelturm durch Basel laufen.

«Wir hätten nie gedacht, dass die Videos viralgehen würden», sagt Beni. Ziel sei es vor allem gewesen, einfach diesen «Old-School-Prank», den es seines Wissens schon seit Jahrzehnten gebe, auszugraben und in den sozialen Medien wieder populär zu machen. «Die Reaktionen sind sehr positiv, die Leute laufen uns sehr oft nach, um zu sehen, wen es als Nächstes erwischt.» Nur einmal habe ihnen eine alte Frau etwas fester auf den Rücken geklopft. «Ob sie mich dafür für den Schreck bestrafen wollte, weiss ich nicht.»

«Ich liebe diese Typen»

Auf Tiktok sind die Kommentare zum Streich positiv: «Ich liebe diese Typen», schreibt jemand. «Wie kann er nur so ernst bleiben?», fragt ein anderer. Auch, dass es sich um Coop-Umzugskisten handelt, ist in den Kommentaren ein Thema. Jemand merkt aber auch an: «Der immer gleiche Witz wird langsam langweilig.»

Der Detailhändler Coop, dessen Kartons prominent im Video vorkommen, teilt den Humor der beiden Jugendlichen: «Wir finden das Video witzig und sind bereits mit den Machern in Kontakt», sagt Sprecherin Andrea Bergmann.

(pam)