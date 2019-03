Musikerin dreht Clip an Grenzmauer zu Mexiko

«Nun wünscht ihr euch, dass er nie mehr regiert, die Welt wär besser. Noch ist er Präsident und wir sind nichts»: So lautet eine Zeile im brandneuen Song «Mauern» der Basler Popmusikerin Gina Été. Für den Song reiste die 25-Jährige zusammen mit ihrer Band im August 2018 in die USA. In San Francisco nahm sie die Single auf, die die weltweite Einwanderungspolitik und deren Folgen thematisiert.

Das Musikvideo dazu wurde dann an der mexikanischen Grenze gedreht, wo US-Präsident Donald Trump seinen Grenzwall bauen will.

Song beschreibt persönliche Wut

Zum Song bewegt hat Été eine andere Reise: «Die riesige Mauer zwischen Israel und Palästina hat bei mir bleibende Spuren hinterlassen.» Menschen, die Mauern bauen, «verschärfen die Probleme nur», findet sie. Im lateinamerikanisch geprägten Mission District in San Francisco habe sie die kulturelle Vielfältigkeit der USA kennengelernt. «Ich habe dieses Quartier geliebt und es macht mich traurig, dass so viele Menschen Angst vor Migration haben, wo es doch seit eh und je dazugehört und das Leben in der Stadt auffrischt.»

Woher diese Angst vor den Einwanderern sowohl in den USA als auch in Europa kommt, verstehe sie nicht. Aus diesem Unverständnis entstand schliesslich die Motivation zu ihrem Song: «Er beschreibt meine persönliche Wut und richtet sich an diejenigen Menschen, die die Macht hätten, dieser Problematik entgegenzuwirken, aber stillschweigend zuschauen oder diese noch verschärfen», erzählt sie gegenüber 20 Minuten. Mit ihrem Song kritisiert sie nicht nur den amerikanischen, sondern den weltweiten Mauer- und Zaunbau.

Baslerin dreht Musikvideo an Grenzmauer zu Mexiko

Mauerbau durch verschiedene Sichtweisen beleuchtet

Im Video ist Été selber nicht zu sehen. Darauf verzichtete sie ganz bewusst: «Der Song beschreibt meine Sicht als Schweizerin, das Musikvideo die Sicht der zwei Regisseure aus Mexiko und Kolumbien.» Für sie war es wichtig, ihre Sichtweise und die der Videomacher zu trennen: «Ich hätte es falsch gefunden, das Video aus meiner Sicht zu drehen. Ich weiss ja nicht, wie das Leben für jemanden ist, der sein Land verlassen muss.»

Die Dokumentarfilmregisseure Juan Jacobo del Castillo und Joel Olmedo verbanden im Video Bilder der Mauer, die man aus Nachrichtensendungen kennt, mit der Geschichte über einen Mexikaner auf der Flucht. «Sie kennen sich damit aus, da sie beide in Mexiko wohnen, sich dort aktivistisch engagieren und auch Verwandte in den USA haben. Daher wissen sie, wie schwer es ist, diese Grenze zu überschreiten», so Été.

«Die Mauer der Nordgrenze des Landes stellt den goldenen Käfig dar, in dem Tausende von Menschen leben. In der kollektiven Vorstellung sind die Mauern aus Unwissenheit und Gleichgültigkeit entstanden. Wenn man versteht, dass Migration ein Menschenrecht ist, muss man sie abreissen», sagen die Regisseure.

Am Donnerstag, 7. März, feiert das Musikvideo Premiere.

(mis)