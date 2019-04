Basler will Pferde am Sechseläuten verbieten

Olivier Bieli hat keine Scheu vor heiligen Kühen, wenn es um den Tierschutz geht. Der Basler möchte Pferde von der Fasnacht verbannen, aus dem Zirkus und nun auch vom Zürcher Sechseläuten, wo jeweils über 500 Pferde im Einsatz sind. Am Montag war er in Begleitung eines Kameramannes von Telebasel am höchsten Feiertag der Zünfte. Dabei wurde er Zeuge mehrerer Zwischenfälle mit Pferden.

«Ein scheuendes Pferd trat beinahe auf ein Kind, das in einem Kinderwagen auf dem Trottoir war», berichtet Bieli. Eine Begleiterin zog das Pferd geistesgegenwärtig weg. Fotos dokumentieren den Vorfall. «Kind und Reiter hatten hier wohl mehr als nur Glück», sagt er.

Abgeworfener Reiter und sedierte Pferde

Es war bei weitem nicht der einzige Zwischenfall. Ein Reiter wurde beim Böögg abgeworfen, ein Pferd stürzte auf der Route, ein anderes erlitt eine Kolik und musste von der Grosstierambulanz betreut werden, und mehrere Pferde bekamen Panik, als der Böögg explodierte. Diese Fälle wurden von Bieli dokumentiert oder der Polizei bestätigt. Auch die Organisatoren des Sechseläutens haben Kenntnis von einzelnen Vorfällen.

Vor laufender Kamera gab ein Pferdebegleiter sogar zu, dass die Tiere für den Einsatz am Sechseläuten sediert würden. «Leute nehmen ja auch Beruhigungsmittel vor Prüfungen», erklärt er lapidar, als ihn der 35-jährige Basler darauf anspricht. «Man unterstellt uns sonst immer, dass das nur eine Behauptung sei.»

Zünfte in engem Kontakt mit Tierschützern

Bieli ist nicht der Erste, der sich für ein pferdefreies Sechseläuten einsetzt. Der Zürcher Tierschutzbund hatte das Thema auf der Agenda, nachdem 2015 ein Ross vor dem Böögg zusammengebrochen und gestorben war. «Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu», sagt Markus Notter, Präsident des Zentralkomitees der Zürcher Zünfte. Man sei aber schon seit Jahren in Kontakt mit der kantonalen Tierschutzkommission und mehreren Tierschutzorganisationen. «Beim Einsatz der Pferde lernen wir gerne dazu», sagt Notter. Er hält aber auch fest: «Ein Sechseläuten ganz ohne Pferde ist kein Thema.»

Notter betont aber auch, dass den Zünften das Tierwohl am Herzen liegt. «Wir stehen zu jedem Komma des Tierschutzgesetzes.»

«Verbot wäre krasser Einschnitt»

Bieli hofft, dass das Thema jetzt wieder mehr Auftrieb erhält. Eine Onlinepetition hat bereits rund 1000 Unterstützer. Zum Vergleich: In Basel wurden schon über 13'000 Unterschriften für ein Verbot der umstrittenen Chaisen an der Fasnacht gesammelt.

«Das Sechseläuten ist halt kein Anlass für die breite Bevölkerung», erklärt sich Bieli den frappanten Unterschied. Das normale Volk sei vom Geschehen ausgeschlossen. Hinzu kommt: Pferde sind ein zentrales Element der Zeremonie. Insgesamt sind über 500 Rösser, beritten oder als Zugtiere von Kutschen im Einsatz. «Ein Verbot wäre für das Sechseläuten ein krasser Einschnitt», ist sich Bieli bewusst.

Der Basler macht sich mit seinem Engagement nicht nur Freunde. Gerade weil er damit Traditionsanlässe angreift, bekommt der Polizist auch viele «grenzwertige» Reaktionen. «Kritik ist in Ordnung», sagt er. «Aber es kamen auch schon Morddrohungen.» Er bleibe aber gelassen. «Man musst für seine Überzeugungen einstehen.»

(lha)