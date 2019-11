Bauarbeiter hinderten Porschefahrer an Flucht

Vor dem Nordportal des Bözbergtunnels der A3 bei Effingen AG ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Drei Personen wurden dabei getötet. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Laut Aussagen der Kantonspolizei handelt es sich um einen 45-jährigen Montenegriner mit Wohnsitz im Aargau. Er wurde verhaftet.



A.M.* war gerade auf der A3 unterwegs, als er plötzlich sah, wie ein Porsche neben ihm vorbeiraste und etwas später in ein Auto krachte. «Ich stieg sofort aus und wollte helfen. Das Auto war aber regelrecht zerquetscht», sagt M. immer noch sichtlich geschockt. «Doch leider sah es so aus, als ob den Insassen nicht mehr zu helfen wäre.»

«Ich bin sehr traurig»

Der Porschefahrer versuchte vom Unfallort zu flüchten: «Das gelang ihm aber nicht. Bauarbeiter hielten den Mann fest. Etwas später traf auch schon die Polizei ein.»

M. selber blieb auch noch vor Ort und machte eine Aussage. «Man sieht schon mal einen Unfall. So etwas Schlimmes habe ich aber noch nie gesehen. Ich bin immer noch sehr traurig.» Er fügt an: «Ich wünsche den Angehörigen ganz viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.»

Dass Bauarbeiter den Unfallverursacher zurückhielten, bestätigt auch Bernhard Graser, Sprecher bei der Kantonspolizei Aargau: «Sie waren unmittelbare Zeugen und griffen beherzt ein. Sie hielten den Unfallverursacher fest.» Fast zeitgleich sei die Polizei eingetroffen: «Beamte verhafteten dann den Mann.»



Drei Menschen starben bei Effingen AG vor dem Nordportal des Bözbergtunnels in einem Renault, der von hinten von einem Porsche gerammt wurde. (Video: BRK News)

