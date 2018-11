«Baudenkmal wird vom Hochhaus verschandelt»

«Baudenkmal droht Verschandelung», titelt Architekturbasel: In einem Beitag für den bekannten Basler Architekturblog kritisiert Architekt Lukas Gruntz das geplante Domus-Hochhaus auf der Liebrütti. Auf der Facebook-Seite von Architektur Basel wird der Beitrag kontrovers diskutiert.

Umfrage Bausünde oder gelungener Entwurf: Was halten Sie vom neuen Hochhaus auf der Liebrütti? Sackstark das neue Hochhaus.

Als ob so eine Überbauung verschandelt werden könnte.

Bin mit dem Kritiker einig: Das passt gar nicht.

Mir doch egal.

Die bekannte Überbauung in Kaiseraugst aus den 1970er-Jahren zwischen Rhein und Autobahn gilt als besonders gelungene Planung der damaligen Epoche. Insgesamt 900 Wohnungen für seine Mitarbeitenden baute die Roche auf der Liebrütti. Der nun geplante 80-Meter Wohnturm präsentiere sich «wie ein Fremdkörper», heisst es im Blog. Das Hochhaus lasse jeden Dialog mit der umgebenden Architektur vermissen. Kritiker Gruntz spricht gar von «architektonischer Gesprächsverweigerung».

Kaiseraugstern gefällt der neue Turm

In Kaiseraugst freilich stösst das Hochhaus auf Anklang. Dort hat es bereits alle politischen Hürden genommen und auch an der Gemeindeversammlung eine Mehrheit gefunden. Ein Architekturwettbewerb sei aber nicht ausgeschrieben worden, bemängelt der Autor des Beitrags. In Basel sei zumindest ein Studienauftrag zwingend. Im vorliegenden Fall habe die Bauherrschaft aus Zürich wohl bewusst eine gestalterisch hochwertige Lösung vermieden, vermutet Gruntz weiter.

(lha)