Beat Flückiger wird vermisst

Der Vermisste Beat Flükiger wurde zuletzt an seinem Aufenthaltsort in Liestal gesehen, den er am Mittwochmittag gegen 12.3o Uhr verlassen hatte. Der 57-Jährige trug ein hellblaues Oberteil mit langen Ärmeln und blaue Jeans. Er gilt als sehr scheu und zurückhaltend. Er ist manisch-depressiv und ist dringend auf Medikamente angewiesen, wie aus der Vermisstmeldung der Baselbieter Polizei hervorgeht.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort oder Verbleib von Beat Flükiger machen können, sind gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft zu melden (061 553 35 35).

(20 Minuten)