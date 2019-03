I.M. (7) wird heute im Kosovo beerdigt

Der siebenjährige I.M.* wird heute Samstag beerdigt. «Wir teilen all unseren Verwandten, Freunden und Stadtbewohnern mit, dass unser geliebter Sohn im Alter von sieben Jahren am 21.03.2019 aus dem Leben geschieden ist. Er lässt uns traurig und in ewiger Erinnerung an ihn zurück», schreibt die Familie in der Todesanzeige. Beigesetzt werde das Opfer im Rahmen des Mittaggebets um 12 Uhr. Die Beerdigung findet auf dem Friedhof in der Stadt Gjilan im Kosovo statt.

Laut Jetmira Avdili, einer karitativen Helferin aus Solothurn, reiste die Familie heute nach Kosovo. «Ich glaube es einfach nicht. Man hat ihren schrecklichen Verlust ausgenutzt. Die Familie musste teure Tickets bezahlen, obwohl es ihnen finanziell nicht gut geht.» Deshalb hätten sie ein paar Leute auf Instagram angeschrieben, damit sie Geld für die Familie sammeln könnten.

Sie habe die Familie am Flughafen Pristina abgeholt und in die kosovarische Stadt Gjilan gefahren, wo die Mutter herkommt. «Angeblich hat er hier am liebsten seine Ferien verbracht», sagt Avdili. «Der kleine Bruder fragt ständig nach I., so auch ein kleines Mädchen, das oft mit ihm gespielt hat.»

*Name der Redaktion bekannt.

(qll)