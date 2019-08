Rapper wollten sich in Basel totprügeln

Die Fehde zwischen den Rappern Booba und Kaaris aus Frankreich sollte am 30. November in einem MMA-Kampf in der St.-Jakobshalle gipfeln. Die beiden drohten sich vorgängig in den sozialen Medien, sich gegenseitig umzubringen.

Das für die Halle zuständige Erziehungsdepartement Basel-Stadt und die Kantonspolizeien von Stadt und Land haben die Angelegenheit geprüft und sich entschlossen, den Event zu verbieten. Wie einer Medienmitteilung vom Freitag zu entnehmen ist, soll der Veranstalter bei den Verhandlungen die langjährige Feindschaft der Musiker unterschlagen haben.

Zuerst hätte der Kampf in Genf stattfinden sollen, doch auch dort war der Veranstalter bei den Behörden abgeblitzt. Die Schweiz war als Austragungsort gewählt worden, weil hier MMA-Kämpfe im Gegensatz zu Frankreich nicht verboten sind.

