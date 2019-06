Zweitliga-Spiel in Muttenz endet 26:0

Manuel Alessio, diesen Namen muss sich FCB-Sportchef Marco Streller dick in sein Notizbuch eintragen. Der Stürmer des SV Muttenz schoss am Samstag im Aufstiegsspiel gegen den AS Timau elf Tore. Mit 22 Jahren ist der Binninger Torjäger im besten Alter für den nächsten Karriereschritt. Vorerst wird er im Dress des SV Muttenz in der 1. Liga Classic weiterstürmen.

Am Samstag gelang den Muttenzern nämlich der Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse im Schweizer Fussball. Gegen den Basler AS Timau sicherten sich die Muttenzer die dafür nötigen Punkte. Das Spiel wird in die Geschichtsbücher eingehen. Der SV Muttenz gewann die einseitige Partie 26:0.

Dass der Gegner auf dem Muttenzer Margelacker sportlich überfordert war, zeichnete sich rasch ab. Beim Stand von 8:0 gewährte der Schiedsrichter ein Time-Out. Die Verschnaufpause brachte aber keine Wende.

Schmerzhafte 90 Minuten

Der AS Timau befindet sich in einer schwierigen Phase ohne Vorstand und einer Mannschaft im Umbruch. Auf dem Feld seien vor allem Junioren gestanden und im Tor ein Veteran, der eigentlich Stürmer ist, heisst es im Bericht von Telebasel. Gegenüber dem Sender äusserte sich auch der Trainer Domenico Seminara: «Wir standen auf dem Feld und haben Charakter bewiesen, auch wenn diese 90 Minuten sehr schwierig und schmerzhaft für uns waren und immer noch sind.»

Der Muttenzer Captain Marc Tanner bedankte sich denn auch nach Abpfiff der Partie beim überforderten Gegner für die Fairness. Überfordert waren in Muttenz am Samstag nicht nur die Gäste. Auch der Totomat auf dem Platz konnte die Zwei nicht anzeigen und hörte kapitulierte bei 19:0. Den Endstand von 26:0 bildete die Anzeige dann als etwas schmeichelhafteres 16:0 ab.

