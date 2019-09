«Dieses Auto kann gar nicht langsamer fahren»

Ob sie an einer fiesen Stelle stehen oder einen Parkplatz blockieren, Blitzkästen bieten viel Potenzial zur Aufregung. Immer wieder würden «säuerliche bis gehässige Kommentare» bei der Basler Polizei ankommen, schreibt sie in ihrem Magazin «Basilea Info».

«Die Ereiferung kann sich derart erhitzen, dass Radarkasten in Flammen aufgehen», heisst es weiter. Gemeint ist damit die Anlage an der Binningerstrasse in Basel, die in der Nacht auf den 19. Juli von Unbekannten angezündet wurde.

Mindestgeschwindigkeit und Ausrollen

Dabei sieht sich das sechsköpfige Polizei-Ressort Radar, das für Geschwindigkeitskontrollen im Kanton Basel-Stadt zuständig ist, von Seiten der Geblitzten immer wieder mit kuriosen Ausreden konfrontiert: «Also mit diesem Auto kann man gar nicht langsamer fahren, kaum gibt man etwas Gas, ist es schon zu schnell», sei ein Favorit.

Ebenfalls eine beliebte Entschuldigung sei das «Ausrollen lassen» des Autos, also vom Gas gehen und warten, bis das Auto von alleine langsamer wird, statt zu bremsen.

«Wird ein Verkehrsteilnehmer geblitzt, hat er immer einen Grund, warum wir genau hier keine Kontrollen machen sollten», so die Teamleiterin mit einem Augenzwinkern. Auch Vorschläge, wo es viel sinnvoller wäre, seien den Beamten gewiss.

16 Messanlagen, knapp 90'000 Bussen

Dem Ressort stehen 16 Tempomesser von vier verschiedenen Typen zur Verfügung. Von elf stationären Anlagen sind jeweils nur fünf mit einem Gerät ausgestattet.

Im Jahr 2017 wurden auf dem Kantonsgebiet 88'760 Ordnungsbussen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen ausgestellt, wie einem Bericht des Statistischen Amtes zu entnehmen ist – angezeigte Fälle nicht mit eingerechnet.

Alles nur Schikane?

«Schnellfahrer sehen sich gerne als Opfer einer vermeintlichen Geldeintreiberei, die eh nicht zu mehr Verkehrssicherheit führe», ist im Magazin weiter zu lesen. Die Statistik widerspreche aber vehement: «Wo geblitzt wird, wird gebremst», heisst es.

Erhöhte Geschwindigkeit sei zudem eine der häufigsten Unfallursachen und mit zunehmendem Tempo steige das Verletzungsrisiko exponentiell. Was also für die einen ein Ärgernis sei, erachteten andere als Notwendigkeit, um den Verkehr sicherer zu machen.

Gemäss Daten des Bundes kam es im Jahr 2018 auf Schweizer Strassen zu 4290 Unfällen, bei denen überhöhte Geschwindigkeit als Hauptursache gilt. Dabei wurden 37 Menschen getötet 1650 verletzt.

(las)