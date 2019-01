Rakete schlägt auf Balkon von Hochhaus ein

Für den Mieter einer Wohnung im 11. Stock eines Hochhauses in der Basler-Strasse in Lörrach (D) begann das neue Jahr mit einem grossen Schrecken. Kurz nach Mitternacht verfing sich eine fehlgeleitete Feuerwerksrakete in der Markise seines Balkons und entzündete diese. Kurze Zeit später brannte es auf dem Balkon lichterloh. Ein Video, das ein Augenzeuge auf Facebook stellte, zeigt die dramatische Szene.

Laut der deutschen Polizei wurde das Hochhaus vorsorglich evakuiert. Der Brand habe aber gelöscht werden können, bevor er vom Balkon auf andere Gebäudeteile übergriff – obwohl die Drehleiter der Retter einige Meter zu kurz war. Einzig die angrenzenden Balkone seien im Mitleidenschaft gezogen worden, heisst es im Polizeibericht. Sämtliche Wohnungen blieben bewohnbar.

(lha)