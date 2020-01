Brandanschlag auf Halal-Schlachthof geplant

Am Sonntag, 5. Januar, kurz vor 14 Uhr, erhielt die Polizei Basel-Landschaft die Information, wonach sich bei der Firma Halal Schlachthof und Fleischhandel in Buckten BL ein Brandanschlag ereignet haben soll.

Die erste Kontrolle vor Ort verlief negativ, bei einem weiteren Augenschein im Gebäudeinnern konnten schliesslich mehrere Brandsätze gefunden werden. Diese wurde laut Mitteilung der Polizei jedoch nicht gezündet, es entstand kein Schaden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden aufgenommen.

Am Sonntagnachmittag kursierte bereits eine Meldung auf mehreren linksextremen Plattformen, wonach in dieser Fleischfabrik Feuer gelegt wurde, weil der Inhaber ein Unterstützer von Erdogan ist: «Unser Ziel war der grösstmögliche wirtschaftliche Schaden für den Fleischfabrikbesitzer», heisst es in dem Schreiben.

(kat)