Brandstifter fackeln zwei Lieferwagen ab

Am Sonntag, 16. Dezember gegen 4 Uhr morgens wurden Polizei und Feuerwehr wegen zwei brennnender Fahrzeuge im Surinam und in den Schorenmatten in Basel alarmiert. In den aneinander grenzenden Quartierstrassen standen zwei Lieferwagen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Personenwagen verhindern, die Lieferwagen allerdings brannten komplett aus.

Erwiesen ist bereits, dass die Lieferwagen mutwillig in Brand gesetzt wurden, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. «Die Tat passt zur Serie von Brandstiftungen und Sachbeschädigungen vom Herbst letzten Jahres», so Kriminalkommissär Peter Gill auf Anfrage. Linksradikale gingen in rund 70 Fällen gegen Unternehmen vor, die am Ausbau des Ausschaffungsgefängnisses Bässlergut beteiligt waren. Auch im jüngsten Fall traf es Firmenfahrzeuge.

Eine sofortige Fahndung blieb am Sonntagmorgen erfolglos. Zeugen werden gesucht.

(lha)