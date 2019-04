Breel Embolo wirft doch nicht alle seine Mieter raus

Bevor Breel Embolo vom FC Basel zum FC Schalke 04 in die Bundesliga wechselte, erwarb er ein Haus an der Kannenfeldstrasse in Basel. Wie die «bz Basel» schreibt, wurde im Oktober allen zwölf Mietparteien gekündigt.

Die Bewohner wollten aber nicht ohne weiteres gehen. Sie zogen den Mieterverband Basel-Stadt hinzu, und der Fall landete vor der Schlichtungsstelle. Diese hat nun einen Entscheid gefällt, was weiter mit den Mietern passieren soll, wie Telebasel berichtet.

Laut dem Sender wurde die Kündigungsfrist einer Mieterin erstreckt, bis sie umziehen könne. Eine weitere Partei dürfe gar bis September noch in der Liegenschaft bleiben. Breel Embolo habe sich bisher noch nicht selber zur Situation geäussert.

(las)