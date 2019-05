Briten wollen Eisernen Thron nicht hergeben

Eigentlich sollte die begehrteste Sitzgelegenheit aus der HBO-Hitserie «Game of Thrones» an der Fantasy Basel ausgestellt werden. Fans hätten sich auf einer Replika des Eisernen Throns fotografieren lassen können. Doch daraus wird vorerst nichts.

Wie die Veranstalter mitteilen, ist das Exponat bei der Einfuhr am britischen Zoll hängen geblieben. Wegen Problemen mit der Verzollung befinde es sich derzeit noch in England. Man sei bemüht, das Stück nun so schnell wie möglich in die Schweiz zu bringen.

Ob die Verantwortlichen mit Drachen und einer Armee übersetzen, um den Thron zu beanspruchen, ist noch unklar.

(las)