Brückenspringer (24) tot aus Rhein geborgen

Der 24-Jährige sprang am vergangenen Freitagabend gemeinsam mit seinem 27-jährigen Freund von der Holzbrücke, die die Aargauer Gemeinde Stein mit Bad Säckingen (D) verbindet, in den Rhein. Gemäss Polizeibericht waren beide zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert. Während der Ältere der beiden noch aus eigener Kraft an Land schwimmen konnte, schaffte dies der 24-Jährige nicht. Beide sind russische Staatsangehörige.

Unklare Zeugenaussagen

Eine grossangelegte Suchaktion von Einsatzkräften aus der Schweiz und Deutschland blieb ohne Erfolg. Am Montagabend meldete ein Anrufer eine bei Bad Säckingen (D) im Wasser treibende Person. Die Feuerwehr konnte die Leiche anschliessend aus dem Rhein bergen. Beim Toten handelt es sich um den seit Freitag vermissten Russen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei halten an, hiess es.

Für Verwirrung sorgte am Freitagabend zunächst die Meldung der Aargauer Kantonspolizei, wonach sich beide Brückenspringer ans Ufer retten konnten. Grund dafür könnten unklare Zeugenaussagen gewesen sein.

Noch eine Person vermisst

In der Nacht auf Samstag soll noch eine weitere Person bei Bad Säckingen im Rhein verschwunden sein, berichtet die «Badische Zeitung». Gemäss Angaben des Polizeipräsidiums Freiburg handelt es sich um einen 39-jährigen Mann. Weitere Angaben waren noch nicht erhältlich.

Die alte Holzbrücke lockt immer wieder Wagemutige an, die von dort in den Rhein springen. Erst Ende Juni musste die Feuerwehr einen 16-jährigen Schweizer retten, der sich unterkühlt und stark geschwächt an einen Brückenpfeiler klammerte.

