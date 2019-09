Buschauffeur in Pause mit Spritze überfallen

Am Samstagabend um 22.45 Uhr wurde ein Buschauffeur der Basler Verkehrsbetriebe in der Rosentalstrasse Opfer eines Raubes. Er wurde dabei leicht verletzt, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der Chauffeur im Bus eine kurze Pause machte. Er hatte die Türen zum Lüften des Fahrzeuges

offen. Unvermittelt trat ein Unbekannter zu ihm. Dieser bedrohte ihn mit einer Spritze und verlangte Bargeld.

Gepflegter Eindruck

Der 56-jährige Busschauffeur habe sich aber zur Wehr gesetzt, wie Kriminalkommissär René Gsell auf Anfrage erklärte. Der

Chauffeur wurde dabei leicht verletzt. Der Unbekannte raubte das Mobiltelefon und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Das Opfer musste durch die Sanität in die Notfallstation eingewiesen werden.

Der Täter, ein eher untersetzter Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren machte einen gepflegten Eindruck. Der hatte braune Hautfarbe, sprach Schweizerdeutsch und trug ein dunkles T-Shirt mit einem Emblem auf der Brust.

(lha)