Liebhaber-Vespa vor Wohnung entwendet

Auf einmal war sie weg: Die rote Vespa gts 250, die ein Leser, der anonym bleiben möchte, vor seinem Haus an der Bahnhofstrasse in Sissach stehen hatte. «Die Vespa wurde mir einfach vor dem Haus, mitten am Tag gestohlen. Das ist einfach eine Unverschämtheit», ärgert sich der Geschädigte.

Das Fahrzeug war gerade erst vorgeführt worden. Der Diebstahl ereignete sich am Donnerstag, dem 13. Juni. Die Baselbieter Polizei bestätigt, dass der Diebstahl gemeldet wurde.

Nur einen Tag später dann die Überraschung: In Rheinfelden AG kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer roten Vespa. Ein 49-Jähriger kam mit der Vespa von der Fahrbahn ab. Alles nur Zufall? «Natürlich wurde ich misstrauisch», erzählt der Besitzer.

«An das Gute im Menschen zweifeln»

Inzwischen konnte er jedoch ausschliessen, dass es sich um sein gestohlenes Fahrzeug handelte. «Ich habe das zweifelsfrei eruieren können», so der Mann, der seinen Verlust überdies auch auf Facebook geteilt hat. «Es ist natürlich ärgerlich», sagt er. Nicht nur seine Vespa sei an diesem Tag verschwunden, sondern zum Teil auch der Glaube an die Aufrichtigkeit, so der enttäuschte Besitzer: «Es lässt einen am Guten im Menschen zweifeln.»

(jes)