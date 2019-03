Coop sagt dem Einweg-Geschirr den Kampf an

Coop ist nicht nur ein Detailhandelsriese, sondern auch ein Gastro-Gigant. Zehntausende verpflegen sich täglich in Coop-Restaurants oder nutzen das stetig wachsende Take-away-Angebot in den Filialen. Wer sein Essen mitnimmt, verwendet dazu meist Einwegbehälter aus Plastik. Deckel drauf, wägen, zahlen und nach dem Essen in den Abfall damit. Das soll sich ändern.

In Basel testet Coop seit Freitag ein neues Mehrwegsystem, um Abfall zu reduzieren. In den Coop-Restaurants am Marktplatz und im Pfauen haben neu wiederverwendbare Menü-Boxen von Recircle im Angebot. Die auberginefarbenen Behälter können für eine Depotgebühr von 10 Franken bezogen werden. Wem die Reinigung zu mühsam ist, kann die Boxen bei allen teilnehmenden Partnern von Recircle wieder abgeben.

«Kommt das Pilotprojekt bei unseren Gästen gut an, werden wir das Mehrwegsystem ab Sommer in all unseren Restaurants und Take-its in der gesamten Schweiz einführen», erklärt Kaspar Wittwer, Leiter der Coop Gastronomie, in einer Medienmitteilung vom Freitag.

Flächendeckendes Netz

Recircle betreibt ein schweizweites Netz von Partnerbetrieben, die mit dem Mehrwegsystem arbeiten. Mittlerweile sind es von Genf bis St. Gallen über 100 Betriebe, darunter auch diverse Kantinen, etwa jene der SV Group. Das Berner Start-up hat die Boxen aus wiederverwertbarem Kunststoff entwickelt, das sämtliche Bedürfnisse von Stapelbarkeit bis Spülmaschinenfestigkeit erfüllt.

Die eigene Tupperware geht nicht

Und warum sollte man das Kartoffel-Gratin an der Take-away-Theke nicht gleich in die eigene Tupperware schaufeln? «Die Menü-Preise werden nach Menge und nicht nach Gewicht berechnet», erklärt eine Sprecherin von Coop auf Anfrage. Die Mehrweg-Behälter von Recircle seien auf die Menü-Grössen abgestimmt.

