Damit hat sich der Bankräuber verraten

Der Bankräuber, der gleich zweimal die gleiche Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Oberdorf überfallen hat, wurde verhaftet. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung klickten am vergangenen Donnerstag die Handschellen im Kanton Luzern. Das teilte die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Auf Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, war zuletzt eine Belohnung von 25'000 Franken ausgesetzt.

Die Bilder von Überwachungskameras und der Hinweis, dass er mit einem dunklen Kombi mit Luzerner Kennzeichen ins Oberbaselbiet gelangt sei, führten nun zur Verhaftung. Auf einem Bild, war der Bankräuber praktisch unmaskiert auf dem Velo zu sehen und wurde wiedererkannt.

Beim ersten Überfall war er noch auf einem kleinen Motoroller der Marke Piaggo Typhoon unterwegs. Das war ein Ablenkungsmanöver. Die Zweiräder verstaute er nach der Tat mutmasslich in seinem Kombi und fuhr zurück an seinen Wohnort im Kanton Luzern.

«Belohnung wird ausbezahlt»

Dank zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung im Nachgang zur Veröffentlichung der Überwachungsbilder führten die Baselbieter Polizei auf die richtige Spur.

«Die Belohnug von 25'000 Franken wird nun vollständig ausbezahlt», erklärt Michael Lutz, Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Er machte aber keine Angaben dazu, ob das Geld an eine oder mehrere Personen verteilt wird. Auch waren keine weiteren Angaben zur Tatverdächtigen Person erhältlich.

(lha)