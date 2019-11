Darum stellt man den Abfall nicht zu früh raus

Dem Basler Stadtführer Roger Rebmann ist am Freitagmorgen ein «sensationelles Beweisfoto» gelungen, wie er auf seinem Twitter-Account verkündete. An der Ecke Lehnmatt- und Redingstrasse unweit vom Stadion St. Jakob machten sich Krähen über Bebbi-Säcke her. So heissen in Basel die Säcke für den Hauskehricht. «Das Bild war zu verlockend, um es nicht zu fotografieren», so Rebmann.

Umfrage Hand aufs Herz: Hast du den Müll auch schon zu früh rausgestellt? Nein, das gehört sich nicht!

Klar, das kann vorkommen.

Dank eines Containers erübrigt sich die Frage.

Ich bringe den Müll nicht raus, das macht mein/e Partner/in.

Es illustriert zudem, warum Kehrichtsäcke nicht zu früh auf die Strasse gehören. Gemäss Basler Ordnungsbussenverordnung kann das vorzeitige Bereitstellen des Hauskehrichts auf der Allmend mit 50 Franken gebüsst werden. Eigentlich gehört der Bebbisack erst am Abfuhrtag auf die Strasse. Ist der Abfuhrtermin vor 8 Uhr morgens, darf er schon am Vorabend bereitgestellt werden. «Aber nicht schon drei Tage früher», so Rebmann.

Sensationelles Beweisfoto! Wüstes Gezerre beim Wühlen im Müll! Am Tatort dabei: Die Boulevardpresse auf der Jagd nach #Schlagzeilen 📸 #scoop #primeur pic.twitter.com/12BCjcgjCS — Grabmacherjoggi (@grabmacherjoggi) November 8, 2019

(lha)