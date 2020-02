Darum taugt dieses Bild nicht zum Regierungsfoto

«So eine üble Fotomontage! Einfach grässlich.» Oder: «Das wäre viel besser. Bitte nehmt das. Grossartig!» Das neue offizielle Foto der Basler Regierung wurde diese Woche von Medien und Volk gleichermassen verrissen. Und dann postete Baudirektor Hans-Peter Wessels (SP) ein inoffizelles Foto auf Facebook, das während des Shootings entstanden ist. Dieses sorgt für Begeisterung.

Die Regierungsräte albern herum und machen für einmal tatsächlich einen lockeren, dynamischen und zugänglichen Eindruck. Auf Wessels Facebook-Profil überschlagen sich die Kommentare. Nur gerade zwei der 94 Reaktionen waren negativ. Der Tenor ist eindeutig. «Ihr hättet mal besser das genommen», sagt Grossrätin Jo Vergeat.

Für offizielle Zwecke ist lustig ungeeignet

Warum hat die Staatskanzlei nicht dieses, sondern das andere Sujet genommen, das von allen Seiten verrissen wurde? «Der Schnappschuss eignet sich nicht für die zahlreichen Verwendungszwecke des offiziellen Fotos», erklärt Regierungssprecher Marco Greiner. Etwa für die Webseite, Budget- und Jahresbericht oder Publikationen an Wirtschaftsvertreter oder ausländische Behördenmitglieder. «Man denke zum Beispiel an die Behörden unserer Partnerstädte Shanghai oder Boston», so Greiner.

Würde das Foto per Volksentscheid ausgewählt, die Würdenträger im In- und Ausland wären ziemlich sicher eingeladen, mit der Basler Regierung mitzulachen. Greiner: «Die beiden Fotos zeigen: Die Mitglieder des Regierungsrates haben viele Gesichter, die sich kaum auf ein einziges Foto bannen lassen.»



So entstanden das offizielle und auch das inoffizielle Basler Regierungsfoto. (Video: Staatskanzlei BS)

