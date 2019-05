Sind Basler zu blöde zum Abstimmen?

Der Kanton Basel-Stadt hat eine Änderung bei den Stimmunterlagen durchgeführt. Neu muss ein separater Stimmrechtsausweis unterschrieben und zurückgeschickt werden. Bisher diente das Couvert gleichzeitig als Stimmrechtsausweis. Die Post kann diese Umschläge aber nicht mehr verarbeiten.

Andere Kantone kennen dieses System schon länger. Die Bebbi tun sich aber schwer damit, wie die Basler Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Rund 500 der bisher eingegangenen Couverts wurden ohne den blauen Stimmrechtsausweis abgeschickt und von der Staatskanzlei entsorgt.

«Wir haben die Änderung bestmöglich kommuniziert», sagt Regierungssprecher Marco Greiner. Man habe Informationen an die Medien verschickt, ein Erklärvideo gemacht und den Stimmunterlagen eine Wegleitung beigelegt, wie das neue System funktioniert. «Mehr Massnahmen fallen mir gar nicht sein», meint Greiner.

Wenige Stimmen könnten matchentscheidend sein

Er nimmt an, dass viele so abstimmen, wie sie es sich gewohnt sind und die beigelegten Informationen nicht beachten. Gerade bei den kommenden Abstimmungen vom 19. März könnten die über 500 Stimmen ausschlaggebend sein – vor allem beim kontrovers diskutierten Ozeanium. Bis am 8. Mai haben bereits 21,5 Prozent der Stimmberechtigten abgestimmt.

Staatskanzlei gewährt eine zweite Chance

«Wer jetzt merkt, dass der Stimmrechtsausweis immer noch Zuhause liegt, kann damit bei der Staatskanzlei vorbeikommen und neue Unterlagen beantragen», so Greiner. Die Staatskanzlei befindet sich im Basler Rathaus.

(kom)